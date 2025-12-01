С 1 декабря по 1 марта легковые транспортные средства с полной массой до 3,5 тонны обязаны быть оснащены шинами, предназначенными для эксплуатации в зимних условиях, сообщили агентству LETA в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Легковые автомобили должны быть оборудованы зимними шинами, специально предназначенными для использования в условиях снега и льда, и маркированными символом "гора и снежинка".

Как поясняют в CSDD, международное обозначение "гора и снежинка" указывает на то, что шины соответствуют определённым критериям и пригодны для движения по снегу, льду и обледенелым дорогам.

В то же время водителям следует учитывать, что в предстоящий зимний период, если транспортное средство будет оборудовано шинами только с маркировкой "M+S", но без нового обозначения "гора и снежинка", такие шины не будут считаться соответствующими требованиям зимнего периода. Использование таких шин в зимний период не допускается.

В CSDD подчёркивают, что при использовании бывших в употреблении шин, применявшихся в предыдущие зимы, важно убедиться в их техническом состоянии. Минимальная глубина протектора зимних шин составляет четыре миллиметра, однако по мере приближения к этому порогу шины вскоре потребуется заменить, так как примерно через месяц они перестанут соответствовать правилам дорожного движения, и их использование может представлять опасность как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

Также необходимо провести визуальную оценку шин, чтобы убедиться в отсутствии повреждений или трещин, которые могли возникнуть из-за неправильного хранения. Кроме того, не рекомендуется использовать зимние шины, которым более пяти-шести лет, поскольку со временем резина теряет свои свойства. Одновременно на одном транспортном средстве запрещено использовать как шипованные, так и нешипованные шины, добавляют в дирекции.

Шипованные шины разрешено использовать с 1 октября по 1 мая.

CSDD является государственной акционерной компанией. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдаёт водительские удостоверения, проводит технический осмотр автомобилей и предоставляет другие услуги. Владельцем капитала дирекции является Министерство сообщения.