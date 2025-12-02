Baltijas balss logotype
Половине школ Латвии не хватает хотя бы одного сотрудника вспомогательного персонала 1 473

Наша Латвия
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Половине школ Латвии не хватает хотя бы одного сотрудника вспомогательного персонала
ФОТО: LETA

В 51% муниципальных общеобразовательных и специальных школ по крайней мере одна должность вспомогательного персонала остаётся незанятой, свидетельствует обобщённая информация Министерства образования и науки, пишет LETA.

В середине октября в школах насчитывалась 321 вакансия, что составляет 8,7% от общего необходимого числа ставок вспомогательного персонала в этих учебных заведениях. Большинство незаполненных вакансий приходятся на помощников педагогов, логопедов и психологов. В то же время не существует ни одной школы, где не было бы хотя бы одной ставки вспомогательного персонала.

Наибольший дефицит таких специалистов наблюдается в пригороде Риги, в Риге и в Лимбажском крае.

Министерство указывает, что вспомогательный персонал в школах не прикреплён к конкретным классам, а может быть также трудоустроен в управлениях образования и направляться в школы по мере необходимости. Поэтому детализированная статистика по нехватке кадров на отдельных уровнях образования в настоящее время недоступна.

#образование #Латвия #школы #кадры
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    2-го декабря

    Уберите из фонда заработной платы деньги не занятых должностей и все наладится, все штаты будут полными. Деньги заполненных должностей идут в премии руководству, поэтому вакансии там будут всегда и не только в школах, но у всех , которые кормятся из госбюджета.

    6
    0

