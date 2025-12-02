В середине октября в школах насчитывалась 321 вакансия, что составляет 8,7% от общего необходимого числа ставок вспомогательного персонала в этих учебных заведениях. Большинство незаполненных вакансий приходятся на помощников педагогов, логопедов и психологов. В то же время не существует ни одной школы, где не было бы хотя бы одной ставки вспомогательного персонала.

Наибольший дефицит таких специалистов наблюдается в пригороде Риги, в Риге и в Лимбажском крае.

Министерство указывает, что вспомогательный персонал в школах не прикреплён к конкретным классам, а может быть также трудоустроен в управлениях образования и направляться в школы по мере необходимости. Поэтому детализированная статистика по нехватке кадров на отдельных уровнях образования в настоящее время недоступна.