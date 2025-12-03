Декабрь — первый месяц календарной зимы. Время ожидания, когда Солнце вновь вернётся в природу. "Если время Адвента сухое и ясное, ожидается сухое лето и хорошее время для заготовки сена. Если Адвент без снега — на Рождество будет много снега. Если в декабре на деревьях и кустах ещё можно найти зелёные листья — весной сеять нужно рано. Декабрь — это зимняя шапка, январь — зимняя шуба, а февраль — зимние сапоги", — пишет наблюдатель за природой и погодой Вилис Букшс в своём блоге "Mans laiks".

Ноябрь прошёл без сильных морозов и глубокого снега. По словам Букшса, согласно поверью: "Если выпадает первый снег, то до санного пути остаётся 50 дней. Так как в некоторых частях Латвии первый снег выпал только 17 ноября, до Праздника трёх королей, или Богоявления (6 января) рассчитывать на санный путь не стоит. Но, похоже, всё будет иначе — около Рождества, по крайней мере в некоторых регионах Латвии, Рождественский старец сможет развозить подарки детям на санках. После зимнего солнцестояния 21 декабря ожидаются небольшие и умеренные морозы, а также лёгкий снежок во многих местах".

В первой половине декабря погода будет преимущественно однообразной. Днём температура воздуха будет колебаться от 0 до +7 градусов. По ночам, при прояснении неба, местами температура может опускаться ниже –3 градусов. Облачно, частые туманы и кратковременные осадки: моросящий дождь, мокрый снег, гололёд. Дороги по ночам обледенеют и будут скользкими.

В середине месяца ожидается больше осадков и ветреных дней. Температура днём около нуля и немного выше. Облачно. В период убывающей луны, около 17 декабря, похолодает. Будет чаще идти снег. На востоке Латвии образуется тонкий снежный покров. Дороги будут скользкими.

Во второй половине декабря, ближе к Рождеству, снега станет больше, морозы усилятся. Днём температура составит от –1 до –7 градусов. В некоторых местах в ясные безветренные ночи ожидается мороз до –10…–15 градусов, и Рождество в части Латвии, по всей видимости, будет белым. В конце месяца потеплеет. Ожидаются небольшие морозы и кратковременные осадки. Дороги обледенеют и будут скользкими.

В целом первый месяц зимы обещает быть теплее обычного. Осадки различного характера, в основном в пределах нормы. Во второй половине месяца начнётся замерзание рек и озёр в Восточной Латвии.

Поверья о декабре гласят: если в декабре в новолуние дует северный ветер, ожидаются снег и морозы. "В этом году новолуние выпадает на период с 20 по 26 декабря. Каков июнь летом, таков и декабрь зимой. Прошедший сравнительно прохладный и дождливый июнь свидетельствует о том, что декабрь будет в основном тёплым и влажным", — поясняет Букшс.

По наблюдениям Букшса, декабрь начнётся медленно, но во второй половине месяца зима укрепится и останется. До Дня трёх королей (6 января) сильных морозов не предвидится. Позже наступит богатая на осадки и ветреная зима, с более суровыми морозами в середине сезона. Хотя весна, по прогнозу, начнётся рано, она будет холодной и затяжной.

Латышские народные приметы на декабрь:

4 декабря — Барбара, овечий день , единственный день перед Рождеством, когда можно ходить ряжеными. Барбара открывает двери зиме. Какая погода на Барбару — такая будет на Рождество и Новый год. Если в этот день лёд — Барбара его ломает (будет оттепель). Если нет — Барбара его делает (будет мороз). Если 4 декабря мороз — то и на все праздники зимой будет мороз. Если оттепель — то и праздники будут с оттепелью.

6 декабря — Николай или Конский день . День рождения Рождественского старца. Праздник домашних животных, особенно лошадей. Кто этот день не почитает — у того не будут ладиться ни лошади, ни домашняя птица, ни овцы. Если в этот день лошадей потрут снегом — они не будут болеть, и нечисть их не тронет. Если 6 декабря тепло и туман — 6 июня будет холодным и дождливым. Если 6 декабря северный ветер и снег — лето будет холодным и мокрым.

9 декабря — День волков . Если волки воют и бродят близко к домам — будет мороз.

10 декабря — день, когда рыбы уходят на дно и засыпают. Также в спячку ложится медведь, а лось сбрасывает старые рога.

11 декабря — День сороки и сойки. Если одна из них зовёт — нужно идти за ней, так как вас ждёт счастливая неожиданность.

13 декабря — День святой Люсии. С этого дня день становится длиннее на "коготь курицы". В некоторых регионах — на время петушиного крика. В этот день также, по поверьям, ведьмаки отправляются на сход в ад. Если утро ясное — оставшаяся часть декабря будет сухой. Если метёт и снежит — до Рождества ещё не раз будет метель.

17 декабря — День чёрного ворона. Чёрный ворон перед Рождеством показывает, какой будет оставшаяся зима. Если птицы летают парами — сильных морозов не будет, часто будут оттепели. Если птица одна и летит на север перед закатом — зима будет суровой. Если три дня до солнцестояния ворон летит на север — зима будет лютая. Если путник сбился с пути — нужно следовать за каркающим вороном.

Зимнее солнцестояние — Рождество. Самые богатые на традиции, поверья и обряды праздники зимы, которые длятся с 21 по 27 декабря и даже дольше. В Рождество Солнце сходит с высот небес, поцеловав Землю и прогнав ведьм, начинает подниматься к Полярной звезде. На Лиго ночью, в глубинах Вселенной, Солнце разворачивается и мчится обратно к Земле, чтобы вместе растить новую Жизнь. Если 22 декабря солнечно и ясно — 31 декабря будет морозным и ясным. Если облачно и иней — на Новый год будет оттепель. Ветер, дующий 25 декабря, будет преобладать до Марии Весенней, 25 марта. Если после Рождества сыро — озимым рожам грозит опасность; если до — не грозит.

С 26 декабря по 6 января нужно наблюдать за погодой: эти 12 дней символизируют погоду на 12 месяцев следующего года. Например, 26 декабря соответствует январю, 27 — февралю, 28 — марту и так далее.

Вечер Старого года — 31 декабря. С ним связаны новогодние традиции, он символизирует начало нового годового круга. Если в этот вечер идёт снег — пчёлы хорошо будут роиться, и будет богатый урожай яблок. Если "поют звёзды" — будет хорошее лето.