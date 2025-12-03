Baltijas balss logotype
Пора раскулачивать? Названы районы Риги с самой большой зарплатой 2 1314

Наша Латвия
Дата публикации: 03.12.2025
LETA
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Наибольшая средняя зарплата в 2024 году в Риге была у жителей Сканстеc, свидетельствует отчет о реализации стратегии устойчивого развития Риги до 2030 года и программы развития Риги на 2022-2027 годы, который в среду рассмотрел комитет по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы.

Средняя брутто-зарплата в столице составила в 2024 году 1738 евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 8,3%, или на 133 евро. По сравнению с предыдущими годами темп прироста зарплат немного снизился, так как ранее он превышал 10% в год.

Размер зарплат значительно отличался в зависимости от района проживания. Самые большие зарплаты по-прежнему были у жителей района Скансте - 2974 евро. Далее идет Межапарк, жители которого в среднем получали 2334 евро.

Самая низкая средняя зарплата по-прежнему была у жителей Волери - 1192 евро.

Хотя рост зарплат наблюдался у жителей всех районов столицы, за исключением Кипсалы, самое большое увеличение было в Булли - 25,5%, Букулты и Кундзиньсале - 18,8%.

#Рига #зарплата #доходы #тенденции #экономика #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го декабря

    "Узок их круг, страшно далеки они от народа...". Автора указать не могу - теперь за это статью пришить могут.

    12
    1
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    3-го декабря

    Это за год?

    11
    2

