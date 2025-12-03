Наибольшая средняя зарплата в 2024 году в Риге была у жителей Сканстеc, свидетельствует отчет о реализации стратегии устойчивого развития Риги до 2030 года и программы развития Риги на 2022-2027 годы, который в среду рассмотрел комитет по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы.

Средняя брутто-зарплата в столице составила в 2024 году 1738 евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 8,3%, или на 133 евро. По сравнению с предыдущими годами темп прироста зарплат немного снизился, так как ранее он превышал 10% в год.

Размер зарплат значительно отличался в зависимости от района проживания. Самые большие зарплаты по-прежнему были у жителей района Скансте - 2974 евро. Далее идет Межапарк, жители которого в среднем получали 2334 евро.

Самая низкая средняя зарплата по-прежнему была у жителей Волери - 1192 евро.

Хотя рост зарплат наблюдался у жителей всех районов столицы, за исключением Кипсалы, самое большое увеличение было в Булли - 25,5%, Букулты и Кундзиньсале - 18,8%.