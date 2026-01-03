Baltijas balss logotype
Зданию, пострадавшему от взрыва газа, присвоен статус аварийного и его эксплуатация запрещена

Наша Латвия
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зданию, пострадавшему от взрыва газа, присвоен статус аварийного и его эксплуатация запрещена
ФОТО: LETA

Зданию в Риге, пострадавшему в результате взрыва газа, присвоен статус аварийного, и его эксплуатация запрещена, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Департамент градостроительного развития Рижского самоуправления обязал владельцев здания немедленно привлечь сертифицированного строительного специалиста и провести техническое обследование здания.

Это необходимо для оценки степени повреждений, а также для определения условий и необходимых действий, допускающих частичную эксплуатацию здания или её возобновление.

После проведения технического обследования можно будет принять решение о дальнейших действиях, уточнили в самоуправлении.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва газа в Торнякалнсе на улице Баускас погибли два человека, ещё двое пострадали, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Один из погибших — сотрудник Аварийной службы АО Gaso, прибывший по вызову из-за возможной утечки газа.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, во время спасательных работ в квартире на пятом этаже было обнаружено ещё одно погибшее лицо. По имеющейся на данный момент информации, именно это лицо, возможно, совершило преступное деяние.

Одновременно проводятся и другие следственные действия с целью выяснения точных обстоятельств происшествия. Назначены экспертизы.

До прибытия ГПСС из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, ещё 11 человек эвакуировали пожарные.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошёл из-за повреждённого газопровода. В результате взрыва обрушились четвёртый и пятый этажи здания, а также крыша.

Здание обслуживает ООО Latvijas namsaimnieks, в нём 74 квартиры, из которых четыре принадлежат самоуправлению. По пока неофициальной информации, взрыв произошёл из-за нелегального газового подключения в квартире, принадлежащей самоуправлению.

#Латвия
(2)
  • VU
    Vards Uzvards
    4-го января

    Ситуация повторяет то что произошло несколько лет назад в Агенскалнсе, только в увеличенном масштабе, когда жильцы стали бездомными из-за действий одного вора и бездействия рижского самоуправления.

    19
    1
  • Д
    Дед
    3-го января

    Людей выселили в автобусы? Или уже и с автобусов выгнали?

    26
    1

Видео