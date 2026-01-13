Baltijas balss logotype
Группы бесплатных курсов латышского языка на первое полугодие в Риге уже заполнены 1 164

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2026
LETA
Изображение к статье: Группы бесплатных курсов латышского языка на первое полугодие в Риге уже заполнены
ФОТО: LETA

Группы бесплатных курсов латышского языка на первое полугодие в Риге укомплектованы уже в первый день подачи заявок, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Запись на курсы началась в понедельник, и уже в первый день все места в группах на первое полугодие были заполнены.

В настоящее время еще можно записаться на свободные места в группах, которые начнут обучение осенью.

Информацию о местах проведения курсов и порядке записи можно получить на сайте apkaimes.lv или по информационному телефону 1201.

Курсы латышского языка для взрослых жителей Риги самоуправление организует с 2011 года. За это время благодаря софинансированию Рижской думы латышский язык на базовом уровне A и среднем уровне B освоили более 16 300 рижан.

В этом году бесплатные курсы проводятся в четырех учебных заведениях, а финансирование самоуправления составляет 150 188 евро.

#Рига #образование #рижская дума #латышский язык
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го января

    Я бы хотел пойти на бесплатные курсы русского языка. Когда они будут?

    3
    1

