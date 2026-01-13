Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Крустпилсе запечатлели редкое, но впечатляющее природное явление. Как его увидеть? 1 610

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Крустпилсе запечатлели редкое, но впечатляющее природное явление. Как его увидеть?
ФОТО: Facebook

В конце недели в Крустпилсском крае были замечены световые столбы — об этом сообщил Андис, который запечатлел редкое и красивое атмосферное явление на нескольких снимках. Ведущий прогноза погоды на TV3 Мартиньш Бергштейнс подтвердил, что Андису действительно удалось зафиксировать световые столбы — в Латвии это сравнительно редкое оптическое явление, пишет tv3.lv.

Световые столбы (англ. light pillars) — это оптический эффект, который возникает в атмосфере. Визуально это выглядит как вертикальный столб света над или под ярким источником, таким как уличные фонари, светофоры или прожекторы. Как поясняет Бергштейнс, речь идёт не о физическом луче света, а именно об оптической иллюзии.

Эффект возникает, когда свет отражается от мельчайших, плоских по форме кристаллов льда, которые парят в воздухе. Эти кристаллы действуют как миллионы маленьких зеркал и отражают свет в направлении наблюдателя, создавая иллюзию вертикального светового столба.

Для формирования световых столбов необходимы определённые погодные условия: мороз хотя бы -10 °C, плотный снежный покров на земле, умеренный ветер, который поднимает кристаллы в воздух, и, конечно, яркий источник света.

Иногда столбы могут формироваться и при более высокой температуре — главное условие, чтобы в воздухе находились именно плоские кристаллы льда.

«В очень редких случаях световые столбы можно наблюдать и летом, но тогда они формируются в перистых облаках на высоте нескольких километров и выглядят гораздо тусклее и короче по времени, чем зимой», — пояснил Бергштейнс.

В Латвии световые столбы можно наблюдать почти каждую зиму, однако это сравнительно редкое явление — особенно по сравнению, например, с солнечным или лунным «гало», которое может наблюдаться десятки раз в год. В то же время световые столбы фиксируются чаще всего лишь несколько раз за зимний сезон.

tv3.lv

Читайте нас также:
#погода #Латвия #зима #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го января

    Андис, а в Крустпилсе 16 декабря 2025 года было 10 градусов мороза?

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Евросоюз прикрывает краник - уже скоро Латвии грозит финансовая катастрофа
Изображение к статье: Детсадовские няньки выполняют работу помощников педагогов, а получают вдвое меньше
Изображение к статье: Для граждан Латвии мир более доступен, чем для граждан Литвы - исследование
Изображение к статье: Цены на билеты междугородних автобусов и поездов вырастут — изменения вступят в силу уже завтра

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео