В конце недели в Крустпилсском крае были замечены световые столбы — об этом сообщил Андис, который запечатлел редкое и красивое атмосферное явление на нескольких снимках. Ведущий прогноза погоды на TV3 Мартиньш Бергштейнс подтвердил, что Андису действительно удалось зафиксировать световые столбы — в Латвии это сравнительно редкое оптическое явление, пишет tv3.lv.

Световые столбы (англ. light pillars) — это оптический эффект, который возникает в атмосфере. Визуально это выглядит как вертикальный столб света над или под ярким источником, таким как уличные фонари, светофоры или прожекторы. Как поясняет Бергштейнс, речь идёт не о физическом луче света, а именно об оптической иллюзии.

Эффект возникает, когда свет отражается от мельчайших, плоских по форме кристаллов льда, которые парят в воздухе. Эти кристаллы действуют как миллионы маленьких зеркал и отражают свет в направлении наблюдателя, создавая иллюзию вертикального светового столба.

A breathtaking scene of glowing light pillars created as streetlights bounce off floating ice crystals in –30°C cold pic.twitter.com/YBrNugwS5b — Astropics (@astropics) December 16, 2025

Для формирования световых столбов необходимы определённые погодные условия: мороз хотя бы -10 °C, плотный снежный покров на земле, умеренный ветер, который поднимает кристаллы в воздух, и, конечно, яркий источник света.

Иногда столбы могут формироваться и при более высокой температуре — главное условие, чтобы в воздухе находились именно плоские кристаллы льда.

«В очень редких случаях световые столбы можно наблюдать и летом, но тогда они формируются в перистых облаках на высоте нескольких километров и выглядят гораздо тусклее и короче по времени, чем зимой», — пояснил Бергштейнс.

В Латвии световые столбы можно наблюдать почти каждую зиму, однако это сравнительно редкое явление — особенно по сравнению, например, с солнечным или лунным «гало», которое может наблюдаться десятки раз в год. В то же время световые столбы фиксируются чаще всего лишь несколько раз за зимний сезон.

tv3.lv