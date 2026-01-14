Baltijas balss logotype
Заболеваемость гриппом остается высокой 0 179

Наша Латвия
Дата публикации: 14.01.2026
LETA
Изображение к статье: Заболеваемость гриппом остается высокой

Заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе продолжала снижаться, однако по-прежнему остается высокой, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Клинически грипп был диагностирован у 182 пациентов, что в среднем составляет 268,5 случая на 100 000 жителей. Это на 15,1% меньше, чем неделей ранее, когда заболеваемость составляла 316,4 случая на 100 000 жителей.

Случаи гриппа зарегистрированы во всех десяти зонах мониторинга. Самая высокая заболеваемость по-прежнему наблюдается в Елгаве - 944,9 случая гриппа на 100 000 жителей. Высокая заболеваемость зарегистрирована также в Екабпилсском крае - 590,7 случая на 100 000 жителей.

ЦПКЗ отмечает, что на прошлой неделе резко выросла заболеваемость другими острыми респираторными инфекциями - по сравнению с показателями неделей ранее число обращений в амбулаторные учреждения увеличилось в 2,2 раза, практически достигнув уровня заболеваемости до праздников.

В течение недели с симптомами других острых респираторных инфекций в амбулаторные учреждения обратились 942 пациента, что составляет 1389,6 случая на 100 000 жителей.

Значительно выросло число случаев пневмонии, превысив показатели и предыдущей недели, и периода до праздников, при этом больше всего - среди пожилых людей. В амбулаторные учреждения в связи с пневмонией в течение недели обратился 71 пациент, что составляет 104,7 случая на 100 000 жителей. Это в 2,3 раза больше, чем неделей ранее, когда заболеваемость составляла 45,4 случая на 100 000 жителей.

Количество положительных тестов на Covid-19 увеличилось до 7,5% по сравнению с 5,4% на предыдущей неделе.

В целом доля пациентов с респираторными инфекциями составила в амбулаторных учреждениях 19% общего числа. Неделей ранее этот показатель составлял 27%.

Более высокая заболеваемость острыми респираторными инфекциями, как и в предыдущие недели, наблюдается среди детей в возрасте до 14 лет, особенно в группе до четырех лет.

На прошлой неделе зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19.

Сообщения о случаях смерти пациентов с подтвержденным гриппом или подозрением на грипп на прошлой неделе не поступали.

С начала сезона гриппа было получено пять сообщений о случаях смерти пациентов с подтвержденным гриппом. Все пациенты были в возрасте старше 60 лет и имели хронические заболевания.

#covid-19 #медицина #грипп #профилактика #смертность #заболеваемость #инфекции #дети #статистика
Оставить комментарий

Видео