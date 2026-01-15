После недели по-настоящему зимних морозов, когда в восточных районах температура местами опускалась до -22°, в Латвии сохранится холодная и в целом сухая погода. В выходные и в начале следующей недели из-за антициклона и частых прояснений мороз усилится: в ночи на понедельник и вторник на большей части страны прогнозируют -20…-24°.

Пятница будет преимущественно облачной, однако временами ожидаются прояснения, осадки не прогнозируются. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, а вечером на западном побережье Рижского залива он станет порывистым. Ночью температура составит -5…-10°, в восточных районах -10…-15°, в Латгале — -15…-20°. Днем будет теплее: -3…-8°, а в восточных районах — не выше -9…-14°.

В выходные небо будет переменно облачным. Сохранится слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Днем воздух не прогреется выше -6°, а ночью в восточных районах похолодает до -19°.

В первой половине следующей недели, с поступлением более холодной воздушной массы, температура местами будет еще на несколько градусов ниже, чем в предыдущие дни. В ночи на понедельник и вторник на большей части территории ожидается сильный мороз — минимальная температура достигнет -20…-24°. Ветер останется слабым до умеренного, погода будет сухой — дни пройдут без существенных осадков.