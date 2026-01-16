Baltijas balss logotype
«Я слышу, как часто у них секс» - рижанка жалуется на тонкие стены

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: «Я слышу, как часто у них секс» - рижанка жалуется на тонкие стены

Соседи, особенно если речь идет о многоквартирных домах, часто делают повседневную жизнь ярче и богаче. В то время как одни хотят все слышать, другие впадают в отчаяние, думая, как изолироваться от звуков, которые им не следует слышать.

Обратившаяся в редакцию женщина признает, что чувство приватности в ее доме полностью исчезло. Вечера, которые раньше были предназначены для отдыха, превратились в нервное ожидание, когда снова придется слушать подробности чужой жизни, от которых невозможно убежать даже в своей спальне.

«Я живу в доме хрущевской постройки в Югле. Больше не могу терпеть то, что происходит у соседей. Я слышу все – как часто они занимаются сексом, как не слушается ребенок, о чем они спорят. Слышу также, когда падает и разбивается какая-то посудина. Днем, пока я на работе, мне все равно, но по вечерам невозможно заснуть, когда рядом скрипит кровать. Я понимаю, что люди не виноваты, но жить по соседству иногда очень трудно», – признается читательница.

Женщина задает вопрос, как поступить в такой ситуации – стоит ли кому-то «жаловаться» или, если нет другого варианта, самой накопить средства и сделать звукоизоляцию стен.

LA.LV связался с руководителем отдела по связям с общественностью и маркетингу SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» Инитой Кабановой, чтобы выяснить, как жильцам поступать в таких ситуациях.

Кабанова отмечает, что плохая звукоизоляция характерна как для домов хрущевской эпохи, так и для многих других проектов советского периода, поскольку в то время не было определенных стандартов в области строительной акустики. Она объясняет, что жители должны согласовывать любые перестройки с Департаментом городского развития Рижской думы.

С управляющим необходимо согласовывать работы, которые затрагивают общее имущество, например, если владелец квартиры хочет заменить радиаторы, которые являются частью общей системы отопления дома. В свою очередь, косметический ремонт остается в компетенции самого владельца квартиры.

Представительница отмечает, что управляющий должен вмешиваться только в том случае, если шум создают какие-либо общие коммунальные устройства – тепловой узел, насос холодной воды или лифт. В таких случаях жильцы должны сообщить об этом управляющему, чтобы мастера могли устранить проблему. Ежедневные бытовые шумы, которые мешают жильцам, рекомендуется решать другим способом – обращаясь в полицию.

В законодательстве не определены особые «тихие часы» – шумом нельзя мешать соседям в любое время суток, напоминает Кабанова.

Говоря о жалобах подобного характера, Кабанова признает, что такие случаи бывают: «Жители сообщают о шуме у соседей, но это происходит нечасто. В таких случаях мы рекомендуем обращаться в полицию, а проверку уровня шума может провести Инспекция здоровья».

Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го января

    Может быть покупка новой кровати для соседей обойдётся дешевле изоляции стен?

    7
    1
  • С
    Сарказм
    16-го января

    Хммм... а, понял, наезд на любое совковое изделие вызывает неконтролируемое слюноотделение у секты совкофилов. Даже в таком очевидном вопросе как никакущая звукоизоляция в совковых панельках (что сущая правда, часть слышимость вообще на несколько стен перекрытий во все стороны). С позволения сказать аргументы все те же и их ровно 2: "ты дура и ничего не понимаешь"и "у всех так, поэтому неча клеветать и злопыхательствоватьна на наш абажемый строй".

    4
    10
  • A
    Anim
    Сарказм
    16-го января

    В латвийских новостроях какдый пердёж эхом раздаётся, чего не жалуетесь?

    Надеетесь ещё и понюхать?

    9
    0
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    16-го января

    "С позволения сказать аргументы все те же и их ровно 2: "ты дура и ничего не понимаешь"и "у всех так, поэтому неча клеветать и злопыхательствоватьна на наш абажемый строй"." Гыгыгы.

    1
    3
  • З
    Злой
    16-го января

    Полный бред выживший из ума старухи, никаких кроватей не слышно, а громкая музыка и в новостройке у соседей слышна.

    9
    9
  • ОВ
    Оби Ван
    16-го января

    Тупая!? Продай квартиру и езжай в село.

    30
    12
Читать все комментарии

Видео