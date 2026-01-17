Baltijas balss logotype
Для природного парка «Остров Доле» разработают новый план охраны природы 0 414

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Для природного парка «Остров Доле» разработают новый план охраны природы
ФОТО: LETA

Объединение ООО "Reģionālie projekti" и общество "Baltijas krasti" по заказу самоуправления Саласпилсского края приступили к разработке нового плана охраны природы для природного парка «Остров Доле» на следующие 12 лет, сообщает ЛЕТА со ссылкой на информацию с сайта Саласпилсского самоуправления.

Цель плана — согласование задач охраны природы, использования природных ресурсов и развития территории таким образом, чтобы сохранить цель создания данной охраняемой территории и её природные ценности, а также согласовать интересы местного сообщества, землевладельцев, управляющих территорией и предпринимателей с интересами охраны природы.

Разработка нового плана позволит обобщить изменения, произошедшие за последние 15 лет, оценить текущее состояние биотопов и видов, предоставляемые экосистемные услуги, ландшафтные и другие ценности территории.

В план будут включены рекомендации по дальнейшему использованию территории.

Информационное собрание по поводу начала разработки плана охраны природы состоится 9 февраля в 18:00 в здании Саласпилсского самоуправления.

Природный парк «Остров Доле» является территорией Natura 2000. Парк был основан в 1987 году в Саласпилсском крае и занимает площадь 1044 гектара.

#экология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
