«Это клеймо позора, и никто его не стирает!» Мужчину безосновательно внесли в реестр нарколога с диагнозом зависимости

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Это клеймо позора, и никто его не стирает!» Мужчину безосновательно внесли в реестр нарколога с диагнозом зависимости
ФОТО: скриншот видео TV3

Мужчина обнаружил, что больница в Сигулде много лет назад безосновательно внесла его в наркологический реестр. Оказавшись в такой базе данных, человек теоретически остаётся там на всю жизнь. Это клеймо не только унижает его, но и создаёт серьёзные препятствия при получении водительских прав, поскольку медицинская комиссия смотрит на него «косо».

В редакцию Bez Tabu (ТВ3) обратился Марис, который оформляет документы для получения водительского удостоверения, необходимого для работы. Подготавливая данные для медицинской комиссии, он был шокирован, увидев в системе E-veselība, что в 2007 году больница в Сигулде внесла его в учёт с диагнозом алкогольной зависимости. Это стало серьёзным пятном на репутации. Наличие такого диагноза ограничивает возможность получить разрешение на оружие, работать по определённым профессиям и, как теперь выяснилось, получить права — комиссия относится к нему с подозрением.

"Якобы я был в больнице в Сигулде, хотя это неправда. Введены мои данные, но меня там не было. Из-за этого меня считают неполноценным, мол, «не в себе» я. В жизни у меня такого не было!" - говорит Марис.

Внесённые в базу данные действительно принадлежат Марису, но содержат странности — например, в 2007 году он значится как пенсионер, хотя ему тогда было всего 37 лет.

После неприятного открытия Марис обратился в Сигулдскую больницу с требованием удалить позорную запись. Там признали, что произошла ошибка и что это уже второй подобный случай в их учреждении, но удалить запись не смогли — якобы потому, что неизвестно, кто её внёс в 2007 году.

"В бухгалтерии сказали, что это у них уже второй случай. Какой-то недоразумение. Я сказал — удалите, но ответили, что не могут", - рассказал мужчина.

Чтобы хоть как-то загладить ситуацию, больница выдала справку, написанную от руки, в которой указано, что мужчина никогда не лечился от такой зависимости и фактически не состоит в реестре. За эту справку Марису пришлось заплатить 30 евро, что он считает абсурдом. Его не устраивает такой «бумажный» способ — ведь в базах данных всё по-прежнему отражается, а значит, в других учреждениях справку могут и не признать. С тревогой Марис ожидает повторного визита на медкомиссию — примут ли там всерьёз эту бумажку?

В Инспекции по защите персональных данных (ИЗПД) пояснили, что если данные в реестр внесены безосновательно и диагноз не подтверждается документально, это является грубым нарушением прав человека на защиту персональных данных. Если Марис обратится в ИЗПД, учреждение может начать расследование и, в случае подтверждения нарушения, наказать виновное медучреждение. Также Марис имеет право подать в суд и требовать компенсацию за моральный ущерб.

Руководство Сигулдской больницы отказалось давать комментарии перед камерой Bez Tabu, ссылаясь, иронично, на защиту персональных данных:

В соответствии с Законом о правах пациента, Законом о защите персональных данных и Общим регламентом по защите данных, Сигулдская больница не имеет права разглашать третьим сторонам информацию, касающуюся пациентов, поэтому мы не считаем целесообразным проводить встречу. Администрация благодарит за предоставленную информацию. В настоящий момент проводится выяснение обстоятельств дела. О результатах мы сообщим упомянутому лицу.

В Латвийском центре цифрового здравоохранения, который обслуживает систему E-veselība, Bez Tabu пояснили, что сами по себе они не могут удалить данные из реестра. Это может сделать медицинское учреждение по запросу. Если учреждение отказывается, Марису следует обратиться в Инспекцию здравоохранения, которая после проверки может потребовать удаления записи из базы.

#права человека #бюрократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
8
1
4

