В понедельник на погоду повлияет мощный антициклон

Наша Латвия
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В понедельник на погоду повлияет мощный антициклон
ФОТО: LETA

В понедельник облачность частично покроет небо над Латвией, будет светить солнце и осадков не ожидается, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Ветер будет слабым, южного направления. Температура воздуха днём составит от -5 до -12 градусов.

В Риге сквозь тонкие облака будет светить солнце, ожидается слабый южный ветер, а воздух прогреется до -8..-9 градусов.

На погодные условия влияет мощный антициклон. Атмосферное давление на уровне моря — от 1035 гектопаскалей в Курземе до 1041 гектопаскаля в Латгале.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура
