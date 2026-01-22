Сотрудники Латвийского музея оккупации ежедневно сталкиваются с эмоциональными нападками, в том числе со стороны людей, звонящих в музей, рассказала в интервью передаче "900 секунд" (TV3) директор музея Солвита Виба, пишет LETA.

Она пояснила, что музей сталкивается с провокациями разного уровня. При этом Виба отметила, что в целом количество провокаций снижается.

Виба напомнила, что в прошлом году в полицию подавались заявления по поводу разбитых стёкол в «Угловом доме», а также по поводу провокаций в телефонных звонках, и личности провокаторов известны.

Также директор музея рассказала, что есть люди, которые, заходя в музей, стремятся продемонстрировать свою политическую браваду. Например, недавно один из посетителей попытался расплатиться российскими рублями.

Виба подчеркнула, что в учреждении работают сильные духом люди, готовые к таким ситуациям.

Она также сообщила, что по делу о поджоге Музея оккупации ожидается апелляционное разбирательство, однако дата суда пока не назначена.

LETA уже сообщала, что в марте прошлого года Рижский городской суд признал всех трёх обвиняемых по уголовному делу о поджоге Музея оккупации виновными и приговорил их к нескольким годам тюремного заключения. По делу обвиняются Константин Энгельс, Виталий Лукьянович и Валентин Размерица.