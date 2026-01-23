В начале прошлого года житель Елгавы Дмитрий работал в компании L-Būvnieks, которой были поручены строительные работы в Озолниеки. В то утро рокового рабочего дня Дмитрий и представить не мог, что вскоре окажется в больнице, рассказывает передача Bez Tabu (ТВ3).

Утром планировалась установка металлической балки в перегородке из керамзитных блоков. Дмитрий с коллегой поднялись на строительные леса на высоту четырёх метров и ждали, когда балку поднимет автопогрузчик.

"Нам нужно было установить металлическую балку. Завод дал свой погрузчик с водителем, у нас своего не было. Водителя мы называли молдаванином, он гастарбайтер. Мы вместе с ним делали разные работы. Поднял балку на нужное место, мы сказали — оставь и отъезжай. Он не опустил "вилы", все кричали, чтобы опустил, но водитель продолжал отъезжать. Концами "вил" он задел балку, она перевернулась. Зацепила меня за куртку. Я полетел вниз. Успел только повернуться на бок. Сломал локоть, переломы таза и бедра. Сознание не терял, лежал неподвижно", - вспоминает Дмитрий.

Медики срочно доставили мужчину в больницу, где тазобедренную кость укрепили металлическим стержнем и винтом. Ещё находясь в больнице, Дмитрию позвонил начальник.

«Дмитрий, как дела? Тебе зададут вопросы из трудовой инспекции, скажи, что погрузчиком управлял другой человек. Потом рассчитаемся. Мы ведь давно вместе работаем, как друзья», - рассказал пострадавший.

По словам Дмитрия, представители Государственной трудовой инспекции не интересовались им примерно полтора месяца. Живя всего в 200 метрах от инспекции, он, немного оправившись, сам пришёл туда с костылями.

"Они показали документы, фото нового водителя погрузчика. Я понял, что это тот, кого назвал начальник. Всё подтвердил, рассказал, как было, кроме того, кто был за рулём. Ушёл домой и понял, что работодатель больше не выходит на связь, не интересуется. Меня кинули. Потом снова позвонил в инспекцию и сказал, что хочу изменить показания — и после праздников сделал это. Все коллеги, с которыми работал годами, отвернулись. Думал, они друзья, но оказалось — нет", - уточнил мужчина.

Скоро исполнится год с момента происшествия, а у пострадавшего до сих пор лист нетрудоспособности. По словам Дмитрия, работодатель своей вины в случившемся не признаёт и игнорирует указания трудовой инспекции, согласно которым он несёт ответственность за несчастный случай. Закон предписывает в подобных случаях выплатить пострадавшему компенсацию в размере одной месячной зарплаты.

Руководитель Земгальского регионального управления Трудовой инспекции утверждает, что инспекторы прибыли на место происшествия через три дня после получения информации от полиции. Он отрицает, что о показаниях пострадавшего не заботились полтора месяца.

"Мы в акте указали, что были выбраны неправильные методы — это и стало причиной несчастного случая. Сначала с пострадавшим не было связи — он находился в больнице. В то время, как вспоминает инспектор, была также карантинная ситуация, и попасть к нему в больницу было невозможно. Когда он выписался, с ним связались, предложили приехать к нему домой, но он отказался. После этого была договорённость, что он сам придёт в инспекцию и даст показания", - уточнил руководитель Земгальского отделения Государственной трудовой инспекции Андрис Саулитис.

Работодателю был вынесен устный выговор, а при оценке обстоятельств не сочли принципиально важным, кто именно управлял погрузчиком. Дмитрий утверждает, что на рабочем месте были установлены камеры видеонаблюдения, однако работодатель сообщил инспекции, что камер нет.

Встретиться лично руководство ООО L-Būvnieks отказалось и прислало письменный ответ.

"Строительная компания в данный момент не считает себя виновной в произошедшем несчастном случае, однако, понимая тяжёлое положение Работника, готова помочь ему в этой сложной ситуации. Такое предложение компания пыталась ему сделать, но, к сожалению, коммуникация не состоялась, и Работник решил подать иск в суд. Компания по-прежнему готова оказать помощь, но намерена составить отдельный акт, в котором стороны договорятся о размере пособия и других деталях, если уже начато судебное разбирательство", - указал в письме член правления ООО L-Būvnieks Игорь Логинов.

Сам Дмитрий, в свою очередь, указывает, что именно работодатель его игнорирует, и поэтому он обратился в суд.

ТВ3