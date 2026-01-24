Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года 6 1668

Наша Латвия
Дата публикации: 24.01.2026
tv24
Изображение к статье: «Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года

Воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился преподаватель ЛУ политолог Андис Кудорс.

"Мы были студенты, когда шли на баррикады. Стояли в первые ночи около памятника Гердеру, возле Домского собора между двумя рядами баррикад - это было рискованно. Там была установлена сельскохозяйственная техника впереди, в сторону Даугавы, чтобы десантники тогда шли по узкому проходу. Мы рассуждали о том, как били бы их палками, отбирали бы автоматы у них и стреляли. Что было бы, мы не знаем, только Бог знает", - рассказывает он.

"В первые ночи было очень особенное ощущение, потому что время от времени кто-то прибегал и говорил, что вот-вот нападут. Якобы около Адажи - танки. Мы-то не знали, мобильных телефонов не было. Вроде бы кто-то по "Голосу Америки" сказал,что в четыре утра будет. Ну хорошо, ждём. Потом уже всё начало рассасываться", - такую картину тех событий рисует политолог.

"Люди были просто супередиными. Учреждения в Риге наготовили бутербродов, в центре и в Старой Риге у учреждений на первых этажах двери были открыты, были горы бутербродов. Люди были едиными, очень душевными. Думаю, преступность в центре Риги была нулевая в те дни. Съехались мужики из сельской местности, серьёзные. Трактора поставили, машины. Неописуемое единство. Такого не было и не может быть. Когда говорят, что так должно быть повседневно, - это нереально. Но я верю: когда надо, латыши готовы... Не только латыши, думаю, были бы и другие на стороне независимости, кто живёт в Латвии, кто был бы готов снова сражаться. Надеюсь, что не понадобится".

×
Читайте нас также:
#история #Латвия #независимость #баррикады #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
11
2
2
1
0
5

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео