В 2024 году в Латвии больше всего людей умерли от заболеваний системы кровообращения, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний, пишет ЛЕТА.

В 2024 году в Латвии умер 26 301 человек, из них 13 574 — из-за заболеваний системы кровообращения. Ещё 5644 жителя скончались от онкологических заболеваний, а 1443 случая смерти были связаны с внешними причинами болезней и летального исхода.

Более тысячи смертей были вызваны также заболеваниями пищеварительной системы — в 2024 году от них умерли 1166 жителей Латвии.