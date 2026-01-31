Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

От чего чаще всего умирают в Латвии: новые данные за 2024 год 2 4111

Наша Латвия
Дата публикации: 31.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: От чего чаще всего умирают в Латвии: новые данные за 2024 год
ФОТО: LETA

В 2024 году в Латвии больше всего людей умерли от заболеваний системы кровообращения, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний, пишет ЛЕТА.

В 2024 году в Латвии умер 26 301 человек, из них 13 574 — из-за заболеваний системы кровообращения. Ещё 5644 жителя скончались от онкологических заболеваний, а 1443 случая смерти были связаны с внешними причинами болезней и летального исхода.

Более тысячи смертей были вызваны также заболеваниями пищеварительной системы — в 2024 году от них умерли 1166 жителей Латвии.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #Латвия #онкология #смертность #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
7
2
10
0
5

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео