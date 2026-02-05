Есть подозрения, что в результате, возможно, преступных действий должностных лиц Огрской районной больницы и Лиепайской региональной больницы, заключая договоры с поставщиками медицинских товаров, оба лечебных учреждения могли переплатить более 300 000 евро, говорится в заявлении Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК / KNAB), пишет ЛЕТА.

Расследуемое БПБК уголовное дело связано с возможным незаконным соглашением должностных лиц больниц с определёнными поставщиками медицинских товаров о победе этих компаний в пяти государственных закупках.

Согласно имеющейся у БПБК информации, государственные должностные лица обеих больниц, возможно, злоупотребили служебным положением и незаконно договорились с двумя поставщиками медицинских товаров о победе этих компаний в пяти закупках, организованных больницами. Чтобы обеспечить победу этих фирм, технические спецификации тендеров были адаптированы под требования конкретных поставщиков.

Сумма договоров, на которые повлияло предполагаемое преступление, превышает 300 000 евро — эти средства были выделены из бюджета Латвии и Европейского союза.

В рамках уголовного дела были проведены обыски более чем в 20 местах по всей Латвии, включая Лиепайскую региональную больницу и Огрскую районную больницу. Семь человек, упоминаемых в деле, имеют статус подозреваемых. Ни к одной из них пока не применены меры пресечения, связанные с лишением свободы.

БПБК уточняет, что два уголовных процесса касаются возможных нарушений в Лиепайской региональной больнице. Одно дело начато 16 января 2025 года по подозрению в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений (ч.2 ст.318 Уголовного закона). Это расследование БПБК ведёт в сотрудничестве с прокуратурой по расследованию преступлений в госслужбе.

Второе дело в отношении Лиепайской больницы начала Европейская прокуратура (EPPO) 2 декабря 2025 года — по подозрению в подготовке крупномасштабного мошенничества и злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений (ч.3 ст.15, ч.3 ст.177 и ч.2 ст.318 Уголовного закона).

Связанное с Огрской районной больницей дело EPPO начала 24 ноября 2025 года по подозрению в крупномасштабном мошенничестве и злоупотреблении служебным положением, повлёкшем тяжкие последствия (ч.3 ст.177 и ч.2 ст.318 Уголовного закона).

Оба дела были начаты EPPO после того, как БПБК передало полученные материалы на оценку в прокуратуру согласно требованиям нормативных актов ЕС. После начала дел Европейская прокуратура передала их обратно БПБК для расследования.

БПБК отмечает, что в последние годы сфера здравоохранения находится в поле его внимания. В 2024 году бюро завершило анализ рисков коррупции, в рамках которого оценивалась связь между проведёнными государственными закупками ряда латвийских больниц и пожертвованиями, сделанными победителями этих закупок. С выводами анализа были ознакомлены также должностные лица Министерства здравоохранения.

БПБК подчёркивает, что все лица, упоминаемые в уголовных делах, имеют право на защиту, а презумпция невиновности действует на всех этапах расследования — с момента, когда человек становится подозреваемым или обвиняемым, до вынесения приговора в установленном законом порядке.

Как ранее сообщалось, во вторник по подозрению в возможных правонарушениях в Лиепайской региональной больнице были задержаны пять человек, включая государственного должностного лица, а в деле по Огрской районной больнице — двое, подтвердили агентству LETA в БПБК.

Одним из задержанных оказался член правления Лиепайской региональной больницы Андрис Вистиньш. По данным Латвийского телевидения, Вистиньш в среду вышел на работу, так как не был отстранён от должностных обязанностей. Остальные задержанные в Лиепайской больнице — не должностные лица.

«Я подписал обязательство о неразглашении дальнейших данных и пока не могу давать более подробные комментарии. Это всё, что я сейчас могу сказать, остальная информация уже прозвучала публично. Также свои действия прокомментируют правоохранительные органы», — заявил Вистиньш.

Связаться с председателем правления ООО «Огрская районная больница» Дайнисом Шировым (Национальное объединение) агентству LETA пока не удалось — во вторник его телефон был отключен.

Собственником Огрской районной больницы является самоуправление Огрского края. Председатель правления — Широв, члены правления — Сандра Жаунерчика и Илзе Трукшане. В 2024 году оборот больницы составил 18 374 069 евро, а прибыль — 1 079 394 евро.

Крупнейшим владельцем Лиепайской региональной больницы является Лиепайская дума, небольшая доля капитала принадлежит Рижскому университету имени Страдыня. Члены правления больницы — Андрис Платайс и Андрис Вистиньш. Председатель совета — Томс Бауманис, заместитель — Юрис Барздиньш, член совета — Янис Берзиньш. В 2024 году оборот больницы составил 44,7 миллиона евро, убытки — 313 285 евро.