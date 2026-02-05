Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков 8 5211

Наша Латвия
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков

«Нас все время предупреждают: будьте бдительны и осторожны, не попадайтесь на уловки мошенников. При этом мошенники все равно действуют, и люди продолжают лишаться денег, порой последних. Хотелось бы узнать: хоть кого-то из этих преступников удалось задержать? Или вся борьба с ними сводится только к предупреждениям? Читатель bb.lv»

Элина Приедите, старший специалист отдела общественных связей Государственной полиции:

– В начале декабря прошлого года Государственная полиция (отдел по борьбе с киберпреступностью) и прокуратура Латвии совместно с коллегами из других стран - Чехии, Литвы и Украины пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала мошеннические колл-центры на территории Украины - в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске.

Сеть создала специально обученные мобильные группы, члены которых совершали мошеннические действия против людей, проживающих в Европе, в том числе и в Латвии. Было проведено в общей сложности 58 обысков - в офисных помещениях, жилых домах и транспортных средствах. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли поддельные удостоверения сотрудников полиции и банков, ноутбуки, мобильные телефоны, системные блоки, жесткие диски, видеорегистраторы и проч.

Также был изъят 21 автомобиль, включая несколько автомашин класса люкс – Bentley, Hummer, Range Rover и др. Общая стоимость автомобилей, по предварительным данным, составляет около 1,5 миллиона евро.

Звоня потенциальным жертвам, мошенники представлялись операторами мобильной связи, банковскими служащими и сотрудниками полиции. Схемы мошенничества были самыми разнообразными. Например, жертву просили перевести средства с якобы взломанного банковского счета на «безопасные» счета (которые, естественно, контролировали сами мошенники).

В других случаях жертвам приказывали снять со счета деньги и передать “представителю полиции» - то есть, на самом деле преступнику, который выдавал себя за полицейского. Иногда человеку сообщали, что у него истек срок действия SIM-карты и ему нужно срочно ее обновить. Или – что якобы «в банк пришел некто, имеющий генеральную доверенность на управление вашим счетом, и ваш счет нужно срочно спасать»...

В преступную деятельность были вовлечены и 12 жителей Латвии. Когда они звонили по латвийским телефонам, они обращались к своим потенциальным жертвам по-латышски, что часто убеждало последних, что им и в самом деле звонят из официального учреждения.

В некоторых случаях жителей Латвии уговаривали загрузить и установить программное обеспечение для удаленного доступа («AnyDesk», «HopToDesk» и т. д.) и ввести свои пин-коды к интернет-банку или ID пользователя. Это давало мошенникам возможность установить контроль над устройством жертвы (компьютером или мобильным телефоном), и, соответственно, контролировать банковские счета своих жертв. Платили мошенникам по результату: чем больше людей удавалось обмануть, тем больше денег получал конкретный преступник.

В общей сложности от действий этой сети пострадало более 400 человек, а общий ущерб превышает 10 миллионов евро. Жители Латвии понесли материальный ущерб в размере более 2 миллионов евро; личности латвийских жертв установлены.

В числе прочих были арестованы и наши доморощенные жулики. Такие уголовные преступления в Латвии караются лишением свободы на срок до десяти лет.

Хотя разгром конкретной сети и позволил нейтрализовать определенную группу преступников, с самим явлением, естественно, не покончено. На свободе по-прежнему остаются другие мошенники; они продолжают действовать, придумывая все новые и новые схемы отъема денег у доверчивых людей.

Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем #мошенничество #преступность
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
2
1
0
6
1
6

Оставить комментарий

(8)
  • DJ
    Danik Jupiters
    5-го февраля

    Мне вчера звонили ебан#е охлы с +370 представелся менеджер латвенерго, когда у вас будет время встретиться сегодня с мастером.. Ну я капэц кревиски эс несапроту, ну он говорит оставайтесь на линии сейчас соединят и бросил трубку

    3
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го февраля

    А когда начнутся задержания мошенников, которые обманывают латвийских стариков, в других местах - в Сейме, например?

    74
    2
  • IB
    Inar Bertrand
    5-го февраля

    Украинцы не могут так обманывать это русская пропаганда

    21
    56
  • Мп
    Мимо проходил
    Inar Bertrand
    5-го февраля

    Да-да, немцы тоже не могли сжигать евреев в печах. Это всё русская пропаганда!

    48
    3
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Inar Bertrand
    5-го февраля

    А как же притча о рождении украинца и плачущего еврея ?

    29
    2
  • Д
    Добрый
    Inar Bertrand
    5-го февраля

    А рашистские войска не бьют ракетами по объектам инфраструктуры в Украине (По ТЭЦ,по подстанциям),по жилым домам?Люди не сидят в домах без света,без тепла-этл всё украинцы выдумали?А раша не подорвали Каховскую плотину?Мимо проползающий,умные люди к старости становятся мудрецами,глупые люди становятся дураками,а ты родился Иваном-д..м.из сказки и круглым д..м помрёшь

    2
    15
  • Д
    Добрый
    Inar Bertrand
    5-го февраля

    А рашистские войска не бьют ракетами по объектам инфраструктуры в Украине (По ТЭЦ,по подстанциям),по жилым домам?Люди не сидят в домах без света,без тепла-этл всё украинцы выдумали?А раша не подорвали Каховскую плотину?Мимо проползающий,умные люди к старости становятся мудрецами,глупые люди становятся дураками,а ты родился Иваном-д..м.из сказки и круглым д..м помрёшь

    1
    13
  • Мп
    Мимо проходил
    Inar Bertrand
    5-го февраля

    Добрый, иногда приятно посмотреть, как тебя несёт. :) И хватит цитировать методички ЦИПСО - если бы Россия била по жилым домам, кто бы в Киеве жаловался, что ему на десятый этаж сложно идти без лифта, а в квартире нет воды и света? Ты или крест сними, или трусы надень...

    Именно таким извращенцам как ты, пришла в голову идея ставить "Хаймарсы" на детских площадках, а потом вопить, что "кровавые русские" их обстреливают. Именно таким идиотам позволяют вопить "надо еще чуть-чуть обокрасть собственный народ, чтобы помочь Украине"... ставить золотые унитазы. Именно такие дебилы инициировали увольнения русских врачей при тотальной нехватке медперсонала в стране.

    И недалёк тот час, когда вы, либерастные уроды, будете умолять об эвтаназии. Иди завесь зеркало чем поплотнее - а то увидишь там Путина и помрёшь от страха.

    11
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Станция возле «главной» больницы
Изображение к статье: В ближайшие ночи вернутся сильные морозы
Изображение к статье: «Верните деньги!» В Майори убрали ловушку — камеру фиксации красного сигнала. Вернут ли штрафы?
Изображение к статье: «Стоит уже много лет!» Жители возмущены брошенной машиной

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам
Люблю!
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео