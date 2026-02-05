«Нас все время предупреждают: будьте бдительны и осторожны, не попадайтесь на уловки мошенников. При этом мошенники все равно действуют, и люди продолжают лишаться денег, порой последних. Хотелось бы узнать: хоть кого-то из этих преступников удалось задержать? Или вся борьба с ними сводится только к предупреждениям? Читатель bb.lv»

Элина Приедите, старший специалист отдела общественных связей Государственной полиции:

– В начале декабря прошлого года Государственная полиция (отдел по борьбе с киберпреступностью) и прокуратура Латвии совместно с коллегами из других стран - Чехии, Литвы и Украины пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала мошеннические колл-центры на территории Украины - в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске.

Сеть создала специально обученные мобильные группы, члены которых совершали мошеннические действия против людей, проживающих в Европе, в том числе и в Латвии. Было проведено в общей сложности 58 обысков - в офисных помещениях, жилых домах и транспортных средствах. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли поддельные удостоверения сотрудников полиции и банков, ноутбуки, мобильные телефоны, системные блоки, жесткие диски, видеорегистраторы и проч.

Также был изъят 21 автомобиль, включая несколько автомашин класса люкс – Bentley, Hummer, Range Rover и др. Общая стоимость автомобилей, по предварительным данным, составляет около 1,5 миллиона евро.

Звоня потенциальным жертвам, мошенники представлялись операторами мобильной связи, банковскими служащими и сотрудниками полиции. Схемы мошенничества были самыми разнообразными. Например, жертву просили перевести средства с якобы взломанного банковского счета на «безопасные» счета (которые, естественно, контролировали сами мошенники).

В других случаях жертвам приказывали снять со счета деньги и передать “представителю полиции» - то есть, на самом деле преступнику, который выдавал себя за полицейского. Иногда человеку сообщали, что у него истек срок действия SIM-карты и ему нужно срочно ее обновить. Или – что якобы «в банк пришел некто, имеющий генеральную доверенность на управление вашим счетом, и ваш счет нужно срочно спасать»...

В преступную деятельность были вовлечены и 12 жителей Латвии. Когда они звонили по латвийским телефонам, они обращались к своим потенциальным жертвам по-латышски, что часто убеждало последних, что им и в самом деле звонят из официального учреждения.

В некоторых случаях жителей Латвии уговаривали загрузить и установить программное обеспечение для удаленного доступа («AnyDesk», «HopToDesk» и т. д.) и ввести свои пин-коды к интернет-банку или ID пользователя. Это давало мошенникам возможность установить контроль над устройством жертвы (компьютером или мобильным телефоном), и, соответственно, контролировать банковские счета своих жертв. Платили мошенникам по результату: чем больше людей удавалось обмануть, тем больше денег получал конкретный преступник.

В общей сложности от действий этой сети пострадало более 400 человек, а общий ущерб превышает 10 миллионов евро. Жители Латвии понесли материальный ущерб в размере более 2 миллионов евро; личности латвийских жертв установлены.

В числе прочих были арестованы и наши доморощенные жулики. Такие уголовные преступления в Латвии караются лишением свободы на срок до десяти лет.

Хотя разгром конкретной сети и позволил нейтрализовать определенную группу преступников, с самим явлением, естественно, не покончено. На свободе по-прежнему остаются другие мошенники; они продолжают действовать, придумывая все новые и новые схемы отъема денег у доверчивых людей.