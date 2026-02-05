Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии хотят вернуть ДНД, но уже с оружием и в форме 3 1520

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.02.2026
LSM.LV
Изображение к статье: В Латвии хотят вернуть ДНД, но уже с оружием и в форме

Похоже, латвийские власти ставят на безвозмездный труд - пожары в глубинке тушат добровольные пожарные, до презда скорой реанимируют пострадавшего "первые реагирующие", и вот новая интересная инициатива из недр МВД.

В следующем году в Латвии могли бы начать работать добровольные сотрудники полиции - об этом заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис после встречи с эстонским коллегой в Валке и Валге.

Встреча министров началась на латвийско-эстонской границе, после чего они посетили подразделение Государственной пожарно-спасательной службы в Валке. Там обсуждалось практическое взаимодействие между службами и была изучена эстонская модель добровольных полицейских. По словам Козловскиса, такой формат в Латвии можно было бы внедрить уже в следующем году, сообщает LSM.lv.

«Государственная полиция уже работает вместе с эстонскими коллегами над подготовкой программы обучения. Я очень надеюсь, что к весне мы уже сможем предложить этот концепт», — сказал Козловскис.

В Эстонии сейчас работают около 3000 профессиональных полицейских и более 1000 добровольцев, которые в повседневной работе помогают обеспечивать общественный порядок. График добровольцев гибкий: одни выходят на четыре часа, другие берут даже 12-часовые смены.

«Ты один из коллег вместе с полицейскими, которые работают, просто не получаешь зарплату. Но у нас есть вся экипировка: форма, оборудование, даже оружие и электрошокеры — все необходимое. Конечно, нужно сдать определенные экзамены и пройти проверки», — пояснил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Сейчас в Латвии не хватает полицейских, и часть из них работает сверхурочно, чтобы патрулировать улицы и обеспечивать порядок на массовых мероприятиях. В будущем эти обязанности могли бы выполнять добровольцы. Однако, чтобы стать таким сотрудником, необходимо будет пройти обучение в Колледже Государственной полиции.

«Очевидно, что это обучение обеспечил бы уже имеющийся академический персонал, конечно, перенимая опыт у эстонцев», — отметил Козловскис.

Инициатива замечательная. Но где гарантия, что в новые "Добровольные народные дружины (ДНД) не просочатся больные люди с тягой к оружию и власти?

Читайте нас также:
#полиция #Эстония #оружие #Латвия #безопасность #обучение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
1
1
2
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • I
    Inga
    5-го февраля

    Хоть один ,есть, уполномоченный, фотка значительная.А теперь давайте без меня,кто не понял ,вот и банда.У них задача была ,вовремя миллицию вызвать,а они ..пугать,хватать.В Латвии охр.фирма,,византия кэш,, раз в месяц кассу берет,в maxima,например.

    2
    4
  • Пп
    Прожектор перестройки
    5-го февраля

    "Дежурьте дурачки- получите значки"...

    12
    3
  • A
    Aleks
    5-го февраля

    Как то в 90-е люди с оружием ,не являющиеся полицейскими,уже выполняли их функции,пока дело не закончилось плачевно для ,,охраняемых ,,граждан. А это тоже были добровольные помощники,называемые Земессаргами. Снова на Теже грабли,пока какой нибудь дебил(а их сейчас очень много)не убьет или не покалечит снова не представляющих опасность людей? Тут у некоторых полицейских мания величия ,а что у добро́вольного полицая в голове-знает только психиатр,но кто ж его туда отправит,если в Сейме больных на голову очень много ...

    38
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: За 6 000 000 USD продают место таинственной смерти звезды Голливуда Иконка видео
Изображение к статье: Водитель не заметил трамвай. Его ошибка мгновенно стала коллективным опытом
Изображение к статье: Молодежь в Латвии все чаще заказывает сладости с наркотиками
Изображение к статье: Эстония ночью отпустила взятый штурмом банановоз с российским экипажем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам
Люблю!
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео