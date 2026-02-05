Похоже, латвийские власти ставят на безвозмездный труд - пожары в глубинке тушат добровольные пожарные, до презда скорой реанимируют пострадавшего "первые реагирующие", и вот новая интересная инициатива из недр МВД.

В следующем году в Латвии могли бы начать работать добровольные сотрудники полиции - об этом заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис после встречи с эстонским коллегой в Валке и Валге.

Встреча министров началась на латвийско-эстонской границе, после чего они посетили подразделение Государственной пожарно-спасательной службы в Валке. Там обсуждалось практическое взаимодействие между службами и была изучена эстонская модель добровольных полицейских. По словам Козловскиса, такой формат в Латвии можно было бы внедрить уже в следующем году, сообщает LSM.lv.

«Государственная полиция уже работает вместе с эстонскими коллегами над подготовкой программы обучения. Я очень надеюсь, что к весне мы уже сможем предложить этот концепт», — сказал Козловскис.

В Эстонии сейчас работают около 3000 профессиональных полицейских и более 1000 добровольцев, которые в повседневной работе помогают обеспечивать общественный порядок. График добровольцев гибкий: одни выходят на четыре часа, другие берут даже 12-часовые смены.

«Ты один из коллег вместе с полицейскими, которые работают, просто не получаешь зарплату. Но у нас есть вся экипировка: форма, оборудование, даже оружие и электрошокеры — все необходимое. Конечно, нужно сдать определенные экзамены и пройти проверки», — пояснил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Сейчас в Латвии не хватает полицейских, и часть из них работает сверхурочно, чтобы патрулировать улицы и обеспечивать порядок на массовых мероприятиях. В будущем эти обязанности могли бы выполнять добровольцы. Однако, чтобы стать таким сотрудником, необходимо будет пройти обучение в Колледже Государственной полиции.

«Очевидно, что это обучение обеспечил бы уже имеющийся академический персонал, конечно, перенимая опыт у эстонцев», — отметил Козловскис.

Инициатива замечательная. Но где гарантия, что в новые "Добровольные народные дружины (ДНД) не просочатся больные люди с тягой к оружию и власти?