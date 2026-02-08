Увы: в Латвии — все меньше рожают. И, как ни парадоксально, лидером по демографическому кризису является та самая Латгалия, которая столетие назад являлась краем патриархальных, многодетных, семей.

Почему женщины не рожают?

По данным самоуправления Даугавпилса, за последнее десятилетие рождаемость в городе понизилась на 45%. В свою очередь, за последний год уменьшение составило 13%.

Аналогичная, если не более драматическая, ситуация, сложилась на другом конце республики — в Кулдигском крае. Живописный городок Курземе в прошлом году огласило детскими криками на 22% меньше. А вот данные по соотношению рождений и смертей в абсолютном количестве — 146 и 389. Не нужно быть математическим гением, чтобы просчитать, когда, при таких темпах, полностью закончатся 10 тысяч местных жителей...

Разумеется, то, что в стране присутствуют и материальная неустроенность, и тревожные ожидания вооруженного конфликта с соседней, могучей, державой — все это не способствует должному психологическому климату.

Но, с другой стороны, неужели в 1944 году, когда появились на свет родители Вашего автора, ситуация была благоприятней? В первую очередь, сейчас изменились границы зоны комфорта. Молодые люди и в браке чаще всего не выходят за рамки того, привычного, уклада — шопинг, путешествия, вечеринки, компьютерные или настольные игры... В общем, продолжение собственного детства.

Страх неполноценности

Разумеется, мы всегда рискуем — даже если просто выходим на улицу. Но достаточный ли это повод, чтобы всю жизнь просидеть за закрытой дверью?

Мировые исследования, которые недавно озвучили на Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, указывают, что 1 из 4 детей действительно может столкнуться с задержками в развитии. У 1 из 7 такие риски — существенны. Они могут включать в себя:

Затрудненное развитие речи;

Социально-эмоциональные трудности;

Проблемы понимания и поведения;

Сложности в обучении.

Все это порождает эмоциональную нагрузку для семьи, ухудшает самооценку ребенка, создает трудности в школе, увеличивает затраты на здоровье, социальную и образовательную системы.

Но, по оценке экспертов, привлеченных Государственной канцелярией, с помощью раннего скрининга можно преодолеть вышеназванные проблемы у 80% младенцев. Нобелевский лауреат по экономике Джеймс Хекмэн подсчитал, что 1 евро, вложенный в превентивное наблюдение за ребенком, может создать до 14 евро долгосрочной экономии.

BAASIK — от года до шести

Данная аббревиатура расшифровывается — Комплект инструментов скрининга раннего развития детей. Программа внедряется в Латвии с 2024 года под руководством профессора, доктора психологии Малгожаты Ращевской (декан Факультета педагогики, психологии и искусства Латвийского Университета). Тестированию с помощью компьютеров подверглось уже более 1000 детей. Получены высокая верность и валидность результатов, которые соединены с рекомендациями для родителей и педагогов.

В процессе прохождения тестов BAASIK у ребенка изучаются:

интеллектуальные способности;

язык и речь;

адаптивное поведение;

оппозиционно вызывающее поведение;

диссоциальное поведение;

тревожность;

утомляемость;

основы математики и чтения;

коммуникация;

признаки аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Участники процесса — ребенок, его родители, семейный врач и педагог – в ходе общения создают компьютеризованную базу данных, или профиль ребенка, который совмещается с системой E-veseliba, Государственной системой образовательной информации, Регистром физических лиц.

Разумеется, еще необходимо провести ряд законодательных поправок — в Закон о защите прав детей, Закон об образовании, Закон о защите прав пациента и др. К концу 2026 года ожидается оценка пилотного проекта BAASIK в нескольких самоуправлениях, а затем и введение его по всей Латвии.

Стоимость превентивной детской программы для Латвии — около 50 миллионов евро, ей планируется охватить около 10 тысяч детей и более 500 различных учреждений.

Четыре уровня помощи

По задумкам специалистов, в результате система получит:

Оцифрованные данные профилактических осмотров детей с самого рождения; антропометрические параметры — рост, вес, объем головы и груди.

Анализируемые в динамике риски, констатированные для развития ребенка.

Цифровой оборот информации между медицинским и образовательным секторами, в результате учебные заведения будут автоматически получать информацию о необходимой поддержке для детей с особыми надобностями.

Углубленное изучение нарушений развития ребенка и необходимые мероприятия поддержки; перечень услуг в сфере здоровья, образования, социальной реабилитации.

Организационной моделью BAASIK станут мультидисциплинарные команды. Что же касается здравоохранения, то для ребенка будут доступны четыре уровня:

0 уровень – сестры общественного здоровья в образовательных учреждениях;

1 уровень — команды семейных врачей и частнопрактикующие педиатры;

2 уровень — вторичный амбулаторный уход и социальная педиатрия, команды развития ребенка;

3 уровень — стационарный уход и команды детских психиатров.

В Германии, например, создано 145 таких центров — с учетом разницы в населении, на нашу Латвию было бы достаточно 4-5 подобных учреждений, по 1 на регион.

Неонатолог идет на помощь

Первоочередными диагнозами, с коими работают педиатры, являются т.н. «современные болезни» – ожирение, вышеупомянутый СДВГ, различные нарушения речи.

В команде вместе с педиатром работают: детский психолог, физиотерапевт, логопед, эрготерапевт. Подключаются специальный педагог и социальный работник. А в основе всего стоит неонатолог — это врач, специализирующийся на заботе о новорожденных, их лечении и выхаживании в первые 28 дней жизни. Специалист присутствует на родах, оценивает состояние ребенка, оказывает экстренную помощь, выхаживает недоношенных детей, лечит врожденные патологии, инфекции, желтуху и учит матерей уходу за младенцем. Ведь именно первые недели и месяцы с появления на свет могут определить — что ожидает ребенка и его семью всю жизнь...

Ваш автор, проезжая мимо зданий закрытых ныне детских больниц в Ильгюциемсе и на Югле, всегда вспоминает, как, соответственно, три и два десятилетия назад с тревогой и надеждой ожидал тут своих детей. Надеюсь, что у них самих, и их поколения в целом, будет больше уверенности в помощи системы. Ну уж по крайней мере — чтобы не было больничных инфекций и врачебных ошибок.

Ну а потом, по задумке местных экспертов, наблюдение продолжится в школе. Педагогам ЛР теперь будут преподавать курс нервно-психического развития ребенка, чтобы те были — готовы...

И для обучения в младших классах и для диагностики «трудных» детей в возрасте до 11 лет, разрабатывается программа STOP. Но это уже другая история!