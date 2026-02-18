Baltijas balss logotype
Ночью местами на востоке страны температура воздуха понизилась до -25 градусов 0 294

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ночью местами на востоке страны температура воздуха понизилась до -25 градусов

В ночь на среду местами в восточной части Латвии температура воздуха опустилась до -24..-26 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) и «Latvijas Valsts ceļi», пишет ЛЕТА.

Самый сильный мороз зарегистрирован на метеостанции в Мадоне, а также местами в районе Екабпилса и в Лудзенском крае.

В пять часов утра температура воздуха в западной и центральной части страны составляла -10..-15 градусов, местами в восточных районах — до -25 градусов. Самый сильный мороз в то время наблюдался в Мадоне и в окрестностях Зилупе.

Дул слабый восточный, юго-восточный ветер. Качество воздуха — от хорошего до среднего.

Небо преимущественно было облачное, местами в Видземе и Латгале — ясное. На юго-западе страны утром шел снег.

Толщина снежного покрова на метеостанциях составляет от пяти сантиметров в Мерсрагсе и семи сантиметров на Колке, Даугавгриве, в Айнажи и Руйиене до 52 сантиметров в Сили Ливанского края и 56 сантиметров в Дагде.

В Риге небо было затянуто облаками, дул юго-восточный ветер со скоростью четыре метра в секунду, температура воздуха -11..-13 градусов. Толщина снежного покрова на метеостанции в центре города — 23 сантиметра.

Максимальная температура воздуха во вторник в сети наблюдений ЛЦОСГМ составила от -4,9 градуса в Вентспилсе до -12,2 градуса в Скривери.

Самая высокая температура воздуха в Европе 17 февраля была +26 градусов в Испании. Самая низкая температура в ночь на среду — -32 градуса на севере Финляндии и -35 градусов в России.

#климат #Финляндия #погода #Латвия #Европа #температура
