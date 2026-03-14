В прошлом году наиболее распространёнными преступлениями против природы в Латвии были самовольная вырубка и повреждение деревьев, на которые пришлось 79% всех зарегистрированных таких преступлений, свидетельствует отчёт о деятельности Государственной полиции за прошлый год, пишет ЛЕТА.

В прошлом году было зарегистрировано 186 преступлений против природы, что на пять меньше, чем годом ранее. В 79% случаев речь шла о самовольной вырубке и повреждении деревьев. Остальные случаи связаны с незаконной охотой, нарушением правил хозяйственного использования и управления землёй, водами и лесами, загрязнением окружающей среды, нарушением правил обращения с отходами и поджогом леса.

Полиция отмечает, что преступления против природы включают также налоговые преступления и легализацию денежных средств.

Как уже сообщалось, в конце прошлого года Служба финансовой разведки (СФР) в своей оценке пришла к выводу, что в Латвии риск легализации средств, полученных в результате совершённых внутри страны экологических преступлений, не является значительным. Однако отдельные ограничения механизмов надзора и контроля, а также фрагментированность нормативного регулирования создают потенциальный риск незаконной деятельности внутри страны.

Согласно выводам международных организаций, экологические преступления являются одним из самых быстрорастущих и прибыльных видов преступности в мире, имея прямые и косвенные последствия для окружающей среды, общества и экономик государств, отмечает СФР.