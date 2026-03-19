Торговый центр уже продали. Что дальше?

Дата публикации: 19.03.2026
Судьбу нового оператора по торговле продовольствием "премиум" класса определит Совет по конкуренции.

Как известно, торговая сеть SKY приказала долго жить - соответствующая компания запустила процесс неплатежеспособности. Однако только что стало известно, что здание, где располагается Sky&More уже перекупили.

"В начале марта группа по развитию недвижимости «Realto» подписала договор о приобретении долей капитала компании ООО «Skai Pluss». В собственности и управлении ООО «Skai Pluss» находится торговый центр «Sky & More» в Риге, на ул. Дунтес 19 A, который работает в сегменте премиум-розничной торговли.

Новые владельцы отмечают, что будут продолжены начатые проекты развития и постепенно усовершенствуется предложение арендаторов и услуг центра. Планируемые изменения ознаменуют собой новый этап развития, призванный укрепить позиции «Sky & more» в рижском сегменте розничной торговли и повысить конкурентоспособность центра.

Представители Sky & More сообщили, что в 2026 году в центре шопинга ожидается ряд важных проектов развития. Одним из крупнейших является перестройка и расширение спортивного клуба My Fitness - площадь клуба вырастет на 30%, обеспечив посетителям более широкие тренировочные возможности и современную функциональную среду, вдохновленную фитнес-клубами мирового уровня. Одновременно произойдет расширение зала для восхождения и боулдеринга «пик». Шире станет не только стена для восхождения, но и любителям боулдеринга будут предоставлены разнообразные маршруты и способы восхождения. В сотрудничестве с итальянским брендом «La Sportiva» магазин туристических и спортивных товаров «virsotne» будет существенно расширен, предложив более разностороннее предложение товаров.

Вскоре откроется и новый продуктовый магазин. Это дополнит ассортимент прежнего магазина, расширив ассортимент предложения и в дальнейшем обеспечивая клиентам продукты равноценного качества. Предприятие обязалось сохранить прежние стандарты качества и обеспечить непрерывный производственный процесс, в том числе обеспечив доступность как продуктов, произведенных в Германии, так и любимых местными и другими клиентами.

Сделка еще не завершилась и из соображений конкуренции название оператора продуктового магазина пока не раскрывается", - говорится в сегодняшнем пресс-релизе Sky&more и подчеркивается, что сперва еще нужно дождаться решения Совета по конкуренции относительно нового оператора продуктовой части торгового центра.

