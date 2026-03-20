В ближайшие ночи температура воздуха на большей части территории Латвии опустится ниже нуля, однако во второй половине дня будет по-весеннему тепло, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

За предыдущие три недели были побиты 122 температурных рекорда тепла. Новых рекордов не ожидается, так как температура воздуха не поднимется так высоко, как в отдельные дни первой половины марта.

В субботу и воскресенье ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть слабый ветер, в воскресенье временами — умеренный юго-западный ветер. В субботу температура воздуха понизится ночью до -1..-6 градусов и повысится днём до +8..+12 градусов, местами на побережье она не превысит +5 градусов. В воскресенье ожидается на один-два градуса теплее.

Похожие погодные условия сохранятся и в понедельник, лишь облачности станет больше. Начиная с вечера понедельника возрастёт вероятность осадков. На следующей неделе временами ожидается дождь, местами возможны также град и мокрый снег. Периодически будет усиливаться ветер, преимущественно юго-западного направления.