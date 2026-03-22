Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам занялась финансируемыми из госбюджета средствами массовой информации, именуемыми у нас – общественными медиа. Как узнали законодатели, население хотело бы смотреть и слушать несколько иное, чем то, что ему транслируют!

«Пользуется высочайшим доверием»

Такую оценку латвийские общественные медиа дали сами себе. В особенности, между прочим, для критических ситуаций в стране. Жаль только, что в медийном пространстве все больше распространяются компьютерные боты — неживые участники, которые имитируют активность.

Тем не менее, оплаченные за счет бюджета СМИ «способны предотвратить фрагментацию», к которой ведут общество, как было сказано в отчете, «консерваторы» и «социалисты», относящиеся скептически к посланиям масс-медиа. Еще живущих в Латвии людей стратифицировали как «либералов», «зеленых» и «центристов». Этим трем категориям общественные СМИ более приемлемы.

Всего, согласно опросам Norstat, в коих приняло участие 3300 респондентов, на начало 2026 года доверие к национальным вещателям испытывали 47% аудитории, еще 29% относились нейтрально, и еще 24% были настроены отрицательно.

При этом, национальные вещающие структуры «достают» до 74% всех жителей Латвии. А вот среди национальных меньшинств эта доля существенно ниже — 60%.

Чтоб ты был здоров

А вот когда многочисленных участников опроса предложили отметить те темы, которые им были бы интересны в передачах, то выяснились вот какие приоритеты: здравоохранение (37%), экономическое положение Латвии (30%), поддержка семей и демография (20%).

Следующие же темы остались в числе аутсайдеров: латышский язык и культура (4%), сельское хозяйство и земледелие (3%), ЕС (2%), спорт и отдых (1%), религия и мораль (1%) и ряд других.

Самокритично отнеслись медийные руководители к собственным успехам на ниве приобщения нелатышей: «Нынешний подход к созданию содержания для нацменьшинств не увеличивает долгосрочно ни доверия, ни достижимости в этой группе жителей».

Куда послали LTV

Член Совета по общественным электронным СМИ Андрис Саулитис отметил, что хотя бы раз в неделю три из четырех жителей страны обращаются к национальным медиа; но это не значит, что не следует стремиться к более высоким показателям!

– В целом все хорошо и идет в лучшую сторону, – удовлетворенно заметила председатель парламентской комиссии Лейла Расима. Впрочем, отметила она, в стране немало тех, кто потребляет новости только из альтернативных платформ — Facebook, Telegram и т.д. Потому национальные вещатели должны идти в гущу народа: «Там их можно достать».

Председатель Совета по общественным электронным СМИ Санита Уплея-Егермане констатировала, что среди соцсетей есть совсем сомнительные — к примеру, TikTok. Для того, чтобы им пользоваться, госслужащим необходимо заводить второй телефон, на коем нет служебной информации. Это распространяется и на журналистов национальных СМИ. А вот Twitter, наоборот, сеть проверенная — и потому там и мнения публики можно выяснить, и свое содержание распространять.

