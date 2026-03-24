В прошлом году по сравнению с 2022 годом немного снизилась удовлетворённость жителей Елгавы городским общественным транспортом, свидетельствуют результаты опроса о качестве жизни в девяти городах (без Риги), проведённого Центральным статистическим управлением (ЦСУ) в 2025 году, пишет ЛЕТА.

Согласно данным опроса, сократилось число жителей Елгавы, пользующихся городскими автобусами. В 2022 году это были 29,3% опрошенных, а в прошлом году — 24%.

Удовлетворённость городскими автобусами снизилась с 58,4% до 56,4% в 2022 и 2025 годах соответственно. Кроме того, доля респондентов, которые отметили вариант "полностью удовлетворён", сократилась с 29,6% до 24,4%.

При более детальной оценке общественного транспорта уменьшилось также число жителей, считающих, что автобусы ходят по расписанию и достаточно часто. Однако выросла удовлетворённость доступностью автобусов, а также увеличилось число жителей, которые считают городской транспорт безопасным и финансово доступным.

В целом жизнью в городе довольны большинство опрошенных — 66,2% полностью согласны с тем, что удовлетворены, а 28,9% согласны частично.

По данным ЦСУ, в Елгаве в рамках опроса было проведено 502 индивидуальных интервью.

Как сообщалось, согласно результатам опроса, наибольшая доля удовлетворённых качеством жизни в своём городе жителей — в Валмиере, также удовлетворённость выросла в Елгаве и Даугавпилсе.

Проведённое ЦСУ исследование показывает, что 96,8% опрошенных жителей городов удовлетворены жизнью в своём городе.

Удовлетворённость жителей городов остаётся стабильно высокой с 2022 года, когда проводился предыдущий опрос, отмечает ЦСУ. Рост доли удовлетворённых зафиксирован в Елгаве (на 1,9 процентного пункта) и Даугавпилсе (на 1,5 процентного пункта), тогда как небольшое снижение наблюдается в Юрмале (на 2,7 процентного пункта) и Резекне (на два процентных пункта).