На портале lvportals.lv Янис задал следующий вопрос: «Может ли работающий муж в своей годовой декларации о доходах для возврата подоходного налога (IIN) включить чеки неработающей жены за лечение и образование? Если да, то как это сделать?»

Отвечают специалисты lvportals.lv: «Да, муж может включить в свою годовую декларацию также расходы жены на лечение и образование, то есть оправданные расходы.

Расходы жены необходимо указывать в декларации отдельно. При добавлении документов (чеков или других подтверждений) следует указать требуемую информацию:

вид расходов (лечение или образование), имя и фамилию жены, персональный код, степень родства, приложить чеки или другие документы, подтверждающие расходы.

Лимит оправданных расходов составляет 600 евро в год на каждого человека (в данном случае — как на мужа, подающего декларацию, так и на его жену)».