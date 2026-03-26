В ближайшее время в Риге может начать курсировать ночной общественный транспорт до аэропорта, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В преддверии летнего сезона и увеличения туристического потока к маршруту автобуса №22 будет добавлен ночной маршрут — N22.

По новому маршруту N22 рейсы из центра будут выполняться начиная с полуночи каждый час, а из аэропорта — начиная с 00:30 также каждый час.

В автобусах маршрута N22 можно будет приобрести билет у водителя так же, как и на маршруте №22.

Маршрут начнёт курсировать в ближайшее возможное время после получения всех необходимых согласований.

Как сообщили в компании «Rīgas satiksme», точная дата запуска ночного автобуса до Рижского аэропорта пока неизвестна.

Вопрос о других ночных маршрутах общественного транспорта будет решаться Рижской думой.

Как сообщалось ранее, в прошлом году с 17 мая по 7 сентября в Риге реализовывался пилотный проект ночного общественного транспорта.

За это время ночными рейсами воспользовался в общей сложности 8181 пассажир.

Оборот «Rīgas satiksme» в прошлом году, по предварительным данным, составил 53,622 млн евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла в несколько раз — до 10,474 млн евро.

«Rīgas satiksme» обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на городских улицах. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.