Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Это рекорд! Рижский зоопарк в среду посетили 22 000 человек

Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
1 апреля Рижский национальный зоологический сад посетили 22 000 человек, установив рекорд посещаемости за один день, сообщили агентству ЛЕТА в зоопарке.

В среду Рижский зоопарк провёл акцию, в рамках которой билет стоил всего один евро.

В зоопарке отмечают, что среди посетителей было много тех, кто пришёл туда впервые. Это подтверждает, что интерес к зоопарку шире, чем видно в повседневности, и акция стала поводом для тысяч людей впервые увидеть жирафов, тигров, фламинго и других животных вживую, считают представители учреждения.

В то же время в зоопарке признают, что столь большое количество посетителей создало и определённые трудности — в некоторых местах образовывались скопления людей, а часть животных из-за шума предпочла оставаться в помещениях.

Также в зоопарке сообщили, что у посетителей было изъято много белого хлеба, которым они пытались кормить животных. В зоопарке напоминают, что животные получают полноценное питание и дополнительное кормление им не требуется.

Команда Рижского зоопарка намерена продолжить анализ проведения мероприятия и полученного опыта — как с точки зрения пропускной способности инфраструктуры, так и управления потоками посетителей и общего качества посещения.

#туризм #животные #зоопарк
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
1
2

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео