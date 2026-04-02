1 апреля Рижский национальный зоологический сад посетили 22 000 человек, установив рекорд посещаемости за один день, сообщили агентству ЛЕТА в зоопарке.

В среду Рижский зоопарк провёл акцию, в рамках которой билет стоил всего один евро.

В зоопарке отмечают, что среди посетителей было много тех, кто пришёл туда впервые. Это подтверждает, что интерес к зоопарку шире, чем видно в повседневности, и акция стала поводом для тысяч людей впервые увидеть жирафов, тигров, фламинго и других животных вживую, считают представители учреждения.

В то же время в зоопарке признают, что столь большое количество посетителей создало и определённые трудности — в некоторых местах образовывались скопления людей, а часть животных из-за шума предпочла оставаться в помещениях.

Также в зоопарке сообщили, что у посетителей было изъято много белого хлеба, которым они пытались кормить животных. В зоопарке напоминают, что животные получают полноценное питание и дополнительное кормление им не требуется.

Команда Рижского зоопарка намерена продолжить анализ проведения мероприятия и полученного опыта — как с точки зрения пропускной способности инфраструктуры, так и управления потоками посетителей и общего качества посещения.