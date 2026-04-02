Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис обратил внимание на два показателя - по данным евросоюзовского статистического агентства Eurostat.

Итак, по прямым иностранным инвестициям по состоянию на конец 2025-го года мы отстаем и от Литвы, и от Эстонии. Если в Литве объем прямых иностранных инвестиций составил 43,8 млрд.евро, а в Эстонии - 36,5 млрд.евро, то в Латвии - всего 27,1 млрд. евро.

Зато по правительственным расходам (читай - закупки) Латвия впереди своих балтийских соседей: публичные расходы Латвии составляют 23% по отношению к ВВП, Эстонии - 21,9%, а Литвы - 20%.

Лучше было бы все наоборот: если бы мы отставали по расходам, но зато бы опережали всех по объему привлеченных иностранных инвестиций.