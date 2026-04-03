Съёмка человека с помощью камеры, прикреплённой к одежде для служебных нужд, считается обработкой персональных данных, сообщила агентству ЛЕТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции данных (ГИД) Гинта Гайлума.

Она пояснила, что прежде всего необходимо понять, ведётся ли в конкретный момент съёмка, поскольку само наличие камеры на форме должностного лица ещё не означает, что осуществляется запись.

По словам Гайлумы, информация о том, когда и в каких случаях включается камера, как правило, более точно определена во внутренних правилах учреждения, например, в политике конфиденциальности, правилах обработки данных и других документах. При необходимости это можно уточнить в соответствующем учреждении или компании.

"Скорее всего, камеры включаются только тогда, когда происходит какой-либо инцидент, и не включаются в любой момент выполнения служебных обязанностей", — отмечает представитель ГИД. Если камера действительно включена, дальнейшая ситуация рассматривается как обработка персональных данных.

Как поясняет Гайлума, за то, что происходит с записью после её создания и сохранения, отвечает и принимает решения конкретное учреждение или компания, сотрудник которой оснащён такой камерой.

Цель записи и срок её хранения также определяет соответствующий оператор данных, например полиция или компания, сотрудники которой используют прикреплённые к одежде камеры в служебных целях.

"Даже если в поле зрения камеры попадает изображение удостоверяющего личность документа, обработка данных должна осуществляться в соответствии с нормативными актами о защите данных, а также специальными законами, например законом «О полиции»", — пояснила Гайлума.

Она также подчеркнула, что не предусмотрены отдельные исключения или различия в обработке данных в случаях, когда в кадр попадают лица людей или удостоверяющие личность документы.