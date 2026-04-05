Жители республики, привыкшие к своему мобильному интернету, должны, на деле, придерживаться крупных населенных пунктов и основных дорог. В противном случае, если заедешь в медвежий угол – в Курземе ли, в Латгале – останешься без коммуникаций.

Восток – дело тонкое

5G – штука модная, но уж слишком дорогая, а у нищих слуг нет… Увы, самый современный айфон превратится в детскую лопаточку, если приехать с ним, к примеру, в Алуксненский край – и попробовать, находясь вне регионального центра, испробовать опции мобильного устройства. Не удастся мне поиграть в любимый Chess.com, допустим, в Алсвики или Балтинаве. Ибо, как указывает показанная на днях в Сейме карта покрытия современной мобильной сети, ни одному оператору пока не пришло в голову покрыть сию территорию своей волшебной сетью. Тупо дорого, а кто там из коренного-то населения остался? Не окупается.

Хотя, зачем уж так далеко ходить. Достаточно рижанину выехать, допустим, на рыбалку южней Юрмалы – и он тут же попадет в обширное белое пятно. Точно так же выглядят окрестности Лиепаи и Вентспилса – вряд ли, собирая грибочки-ягодки, удастся по ходу зайти в интернет-банк.

По данным исследования Евросоюза, в Латвии связь пятого поколения доступна 71% домохозяйств, в то время как в среднем по ЕС – примерно 91%. Здесь важно что – наша статистика дана именно что по жилищам, где вы можете невозбранно ловить сигнал от своего домашнего рутера. Между прочим, по фиксированному, оптическому, домашнему интернету ЛР имеет совсем небольшой разрыв со Старым Светом – соответственно, 61,11 и 69,24 процента.

В годину ковидобесия в нашей республике было проведено очень полезное мероприятие – на денюжку из Брюсселя проложили 7379 км оптических кабелей по всей территории, на что истратили 75 миллионов EUR, из них 65 миллионов европейских фондов. Можем же, коли захотим – коли бы такими темпами строились насыпи и мосты Rail Baltica, мы бы уж давно катались бы с Вильнюса до Таллина, с ветерком.

Так что старая, добрая, оптика остается самым приемлемым решением для хуторов в Латгалии – да, в поле ловить не будет, зато с дома можно обеспечить любые цифровые сервисы. В настоящее время по линии Министерства сообщений осуществляется 5 проектов, на сумму 3 270 906 евро; в результате подключение «последней мили» получат 6,2 тысячи домохозяйств. Владельцам останется только – за свои - приобрести коробочку с двумя рожками, и – наслаждаться дигитализацией.

Зачем он нужен, сей 5G?

На заре «мобилизации» по пятому поколению, вышки нового стандарта вызывали массу опасений – и микроволновое облучение, опасное для птиц, и распространение рака. Однако, в последние несколько лет Ваш автор замечает, что эти городские легенды как-то поутихли, и фольклор более не возобновляется.

С другой стороны, мобильная связь пятого поколения выступает как двигатель прогресса в т.н. интернете вещей. С ее помощью можно управлять, например, «умным» пылесосом, газонокосилкой или воротами в доме. Такие сети на уровне города зажигают уличные фонари, светофоры, обеспечивают работу шлагбаумов.

В деле пересечения границы на личном авто – тоже вещь полезная. А вот тут как раз и проблемы возле рубежей с РФ и РБ. Хотя мы с ними нынче совсем не дружим – но специалисты в сфере коммуникаций насчитали 124 места с недостаточным покрытием, что следовало бы по возможности скорей устранить. Как указано в материале для парламента – «чтобы обеспечить непрерывность связи в чрезвычайных ситуациях и поддержать функциональность Государственной погранохраны и службы 112».

Одновременно, 5G полезен для нужд производства, медицины, логистики. Потому вполне вероятно, что в проблемных регионах будут понемногу нарастать частные сети – скажем, в технопарках, которые ныне произрастают как раз в провинции.

Все-таки от демографии, увы, не уйти – и в современные сети вряд ли в ближайшее время попадут те фрагменты территории ЛР, где постоянных жителей нету вовсе. Анализ данных по населению планируют проводить, совместно с экспертами Министерства обороны и Министерства умной администрации и регионального развития. Типа – нашли бабушку на выселках, и на ей интернет! Чтобы в случае чего прислать на трубу - противный сигнал гражданской обороны. Все это в рамках директив Евросоюза, его специальной Мегабайтной регулы.

«Белорус их перехватит». Включаем геополитику

Председатель подкомиссии Сейма по Латгалии Эдмундс Тейрумниекс (Национальное объединение) заявил, что «в нынешней геополитической ситуации» оснащение мобильной связи крайне необходимо и самоуправлениям, и юридическим лицам.

Агнесе Зариня – директор Департамента связи Министерства сообщений, указала, что устройства 5G могут работать и в нынешней инфраструктуре 4G, только с крохотной задержкой. «Это существенно… для индустриальных роботов», - отметила чиновница. Действительно, за секунду неуправляемый агрегат может проехать несколько метров, врезаться в стенку или человека. Стабильная работа сенсоров на базе 5G также необходима для сенсоров доступа.

Ко всему прочему, сейчас на повестке дня массовое производство дронов для обороны страны – а как же они будут парить над угрожаемыми супостатом районами, без надежной связи?

Госпожа Зариня признала, что коммерсанты мобильной связи работают там, где им выгодно. Оттого вдали крупных городов и возникают белые пятна… «Данные исследования Еврокомиссии указывают, что разница особо велика в сельской местности».

Депутат Анна Ранцане («Новое Единство») подтвердила, что, прибыв в гости в район Смилтене – а это у нас Видземе! – не смогла найти зону на телефоне. В приграничье же вообще – включается оператор сопредельного государства.

– Надо отключать мобильные данные, иначе белорус их перехватит, – предупредила бдительная А.Ранцане. На это эксперты по коммуникациям указали – с соседним государством происходит «гармонизация» мощностей связи. В соответствии с международной конвенцией, с Беларусью ведется «взаимное согласование». Однако, в любом случае, «радиоволнам нельзя запретить распространяться через государственную границу». Все, что могут вести латвийские инстанции – это вести мониторинг, и писать жалобы в международные организации. Так, например, удалось отбить у России целую частоту!

Кристапс Заляйс, парламентский секретарь Министерства сообщений, сообщил, что ведомство сейчас снаряжает специальные экспедиции на местах – специалисты меряют приемлемость связи. Так что, если в глухом месте увидите молодых людей в болотных сапогах с антеннами, это не шпионы, это наши.