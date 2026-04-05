Синоптики предупредили о погоде в понедельник в Латвии

Дата публикации: 05.04.2026
ФОТО: Unsplash

В западных областях Латвии в понедельник утром ожидается дождь, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Ночь на понедельник будет пасмурной, с временными прояснениями. С запада Латвию продолжит пересекать зона осадков, которая в ранние утренние часы приблизится к морскому побережью, после чего в центральных и западных районах пойдет дождь.

Ветер прогнозируется западный, юго-западный от умеренного до умеренно сильного, на побережье - с порывами до 15-19 м/с. Минимальная температура воздуха составит от 0 до +4 градусов.

В Риге ночь начнется с облачной и дождливой погоды, но уже к середине ночи осадки прекратятся и небо на время прояснится. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, который утром усилится в порывах до 15 м/с. Температура воздуха понизится до +2…+4 градусов.

