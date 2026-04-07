Осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.

30 марта истребители воздушной полиции НАТО поднимались в воздух для опознания двух боевых самолетов Су-30СМ. Самолеты следовали с отключенными радиолокационными ответчиками, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Кроме того, 31 марта истребители в Эстонии трижды поднимались в воздух для проверки неопознанных объектов.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.