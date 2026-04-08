В Латвии пока не происходило нападений на торговцев мясом, однако существуют группы активистов, которые в заботе о благополучии животных проводят пикеты, акции и обращаются к законодателям.

Недавно прозвучали подозрения в связи с действиями против предприятия "Alūksnes putnu ferma", где были зафиксированы попытки незаконного проникновения. Общество "Dzīvnieku brīvība" передало программе ЛТВ "Aizliegtais paņēmiens" анонимное видео о содержании кур-несушек, утверждая, что оно снято на втором по величине производстве яиц в Латвии - "Alūksnes putnu ferma". На кадрах видны неприятные сцены: полуживые и мертвые птицы, пораженные клещами особи, обрезанные клювы, чтобы птицы не клевали друг друга.

Представители предприятия ставят под сомнение подлинность видеоматериала и заявляют, что в их хозяйстве подобных проблем нет. Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) тоже сообщила, что при проверках на данном предприятии существенных нарушений благополучия животных выявлено не было. Контроль осуществляется регулярно и в соответствии с требованиями нормативных актов.

Компания "Alūksnes putnu ferma" ранее жаловалась, что в феврале и марте этого года на ее территории было зафиксировано как минимум четыре попытки несанкционированного проникновения, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов - дронов. Предприятие обратилось в правоохранительные органы. Факт проникновения на территорию признают и в обществе "Dzīvnieku brīvība", хотя трактует его по-своему.

"По имеющейся у нас информации, материалы были получены информаторами, которые проникли на ферму без взлома, ничего не повредив и строго соблюдая меры биобезопасности - используя индивидуальные средства защиты и дезинфекции", - пояснила руководитель организации Катрина Кригере.

Впрочем, полностью безупречным нельзя назвать и само предприятие - ранее ПВС начала административное дело из-за выявленных нарушений требований по обеспечению благополучия животных. Было установлено, что в двух помещениях, зарегистрированных как бесклеточные, использовались так называемые комбинированные системы: часть конструкций была закрыта, фактически ограничивая свободу передвижения части птиц. Позже при повторной проверке ПВС констатировала, что нарушения устранены.

Само предприятие объяснило, что временное ограничение кур в одном из цехов было связано с уборочными работами и имело единственную цель - обеспечить безопасность и благополучие птиц. В целом в случае с Алуксне обе стороны ограничиваются взаимными обвинениями. Однако в других странах защита животных порой приобретает вполне криминальный характер.