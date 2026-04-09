В Риге начинается один из самых интенсивных строительных сезонов за последние годы — работы запланированы более чем на 200 объектах, с инвестициями свыше 300 миллионов евро.

Муниципалитет Риги обещает завершить проект четвёртой очереди Южного моста уже в этом году, а ввести его в эксплуатацию — в начале следующего. В целом этот строительный сезон в столице будет особенно активным — работы запланированы примерно на 200 объектах, сообщают Новости ТВ3.

Директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш отметил, что в обозримом будущем ожидаются изменения в организации движения, что существенно разгрузит въезд в Ригу со стороны Бауски и Елгавы. Также в этом году планируется завершить работы на Земитанском мосту и путепроводе, а также создать Земитанский пункт мобильности. Кроме того, завершение работ ожидается и на путепроводе на Кундзиньсалу. По его словам, по мере завершения работ движение станет свободнее, а не сложнее.

Одновременно будут проводиться работы по обновлению дорожного покрытия на главных магистралях, таких как улица Улманя гатве, улица Муксалас и на Югле, где водителям придётся считаться с длительными ограничениями. Также в Риге продолжается развитие велоинфраструктуры — в этом году создаются три велодороги в направлениях Пиньки, Улброки и Кекавы. В ближайшие месяцы это приведёт к ещё более значительным изменениям в движении, поскольку работы во многих местах будут проходить одновременно. Активная фаза строительства начнётся, как только стабилизируются погодные условия. Однако сезон отмечен и серьёзным вызовом — ростом строительных расходов, связанным с повышением цен на нефть.

Мэр Риги Виестур Клейнбергс отметил, что в отдельных контрактах уже предусмотрены коэффициенты удорожания, однако их необходимо обосновывать. По его словам, это является вызовом и для строителей. В крупных проектах придётся решать вопросы удорожания индивидуально, оценивая, насколько они объективны и подтверждены цифрами. При этом ряд объектов может быть завершён фактически раньше запланированных сроков.

Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения — особенно для пешеходов и велосипедистов. На это дополнительно выделено два миллиона евро. В этом году в столице планируется создать не менее 30 новых пешеходных переходов, а также улучшить ряд существующих. Кроме того, предусмотрены меры по повышению безопасности движения возле нескольких школ.

Председатель комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло подчеркнула, что вблизи учебных заведений планируется реорганизовать движение, чтобы исключить транзитный транспорт, поскольку установка «лежачих полицейских» сама по себе не решает проблему безопасности школьников.

В целом в этом сезоне в уличную, пешеходную и велоинфраструктуру планируется вложить более 300 миллионов евро — как продолжая уже начатые проекты, так и начиная новые.