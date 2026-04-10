В середине марта в Национальном управлении культурного наследия был представлен подготовленный Riga Waterfront отчет о влиянии видения развития Андрейсалы на исторический центр Риги и его охранную зону. Сам документ публично не доступен, однако его представили представители инвесторов Eagle Hills.

Руководитель Национального управления культурного наследия Инара Була заявила, что новый проект будет виден из разных точек Риги и повлияет на городской силуэт.

По ее словам, необходимо думать и о противоположном берегу — например, о Кипсале, жители которой будут ежедневно видеть строительство. «Мы должны думать о том, как развивается Рига, сохраняя при этом нашу уникальность и не ухудшая качество жизни уже живущих здесь людей», — пояснила Була в эфире Latvijas Radio.

Отвечая на вопрос, можно ли совместить стремление ее ведомства защитить культурно-историческое наследие Риги с интересами девелоперов и их желанием возводить современные здания, она отметила, что Риге необходимо развиваться.

«Нужны новые люди, новая жизнь. В историческом центре Риги, особенно в Старой Риге и на прилегающих к ней территориях, мы хотели бы видеть девелоперов, предпринимательскую активность, возвращение наших собственных жителей», — сказала глава управления.

Председатель комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгар Бергхолцс допустил в разговоре с Latvijas Radio, что может выступить с инициативой о сокращении охранной зоны исторического центра Риги, чтобы способствовать развитию Riga Waterfront и других проектов.

По словам политика, он не видит добавленной ценности в столь большой буферной зоне вокруг Старой Риги.

Сокращение охранной зоны поддерживает и депутат Рижской думы от «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс, который ранее активно продвигал этот проект и в декларации должностного лица при вступлении в должность депутата Рижской думы указал, что является членом совета SIA Riga Waterfront.

«Проект Riga Waterfront реализуется в Андрейсале, которая еще недавно была портовой территорией, где перегружались большие объемы грузов. В Андрейсале также находилась железнодорожная станция Rīga Krasta, обслуживавшая поезда, обеспечивавшие грузопоток для всего правобережного порта Риги. Эта территория была непривлекательной, закрытой для рижан, воздух там был загрязнен», — заявил Шлесерс Latvijas Radio.

В свою очередь глава фракции «Нового Единства» Линда Озола отметила, что охранная зона закреплена в законе, поэтому сама Рижская дума не может ее изменить.

Генеральный секретарь Латвийской национальной комиссии UNESCO Байба Мольника пояснила Latvijas Radio, что государство взяло на себя ответственность за сохранение исторического наследия. Соответственно, это означает, что Рижская дума никак не может принимать решение о сокращении охранной зоны.

Ранее LETA сообщала, что предприниматель из Объединенных Арабских Эмиратов и глава девелоперской компании Eagle Hills Properties Мохамед Али Алаббар планирует в рамках проекта развития рижской набережной Riga Waterfront создать жилье для 30 000 жителей.

Основатель и председатель правления Eagle Hills Properties Алаббар отмечает, что цель Riga Waterfront — «развивать и оживлять Латвию и ее столицу Ригу, позиционируя ее как новый центр Европы».

При общем запланированном объеме инвестиций в три миллиарда евро обновленная набережная, которая протянется на пять километров вдоль Даугавы, должна превратить территорию Андрейсалы в новый центр города. Проект задуман как новый значимый городской узел, объединяющий жилые дома, зеленые зоны и прямой доступ к воде.

Предполагается, что в рамках проекта более 30 000 жителей будут жить примерно в 8000 домах. Также запланированы гостиницы более чем с 1000 предложениями в сфере гостеприимства, ледовые площадки, современный круизный терминал, крупный торговый центр и общественные пространства. Согласно проекту, территория старой электростанции должна превратиться в торговую площадку и гастрономический центр.