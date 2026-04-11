Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Кулдиге 102-летний юбилей отметила Хелена Новика 1 504

Наша Латвия
Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Кулдиге 102-летний юбилей отметила Хелена Новика
ФОТО: пресс-фото

Постоялица отделения длительного социального ухода Кулдигской больницы Хелена Новика 10 апреля отметила своё 102-летие, сообщила Кулдигская больница в социальных сетях.

С песнями, добрыми пожеланиями и цветами юбиляршу поздравили коллектив и жильцы отделения ISAN «Валтайки».

Отвечая на вопрос о своих ощущениях в столь почтенном возрасте, Хелена сказала:

"Мало думаю о своих годах. Раньше, когда была дома, я отмечала дни рождения, и меня приходили поздравлять друзья и родственники. Самым ярким воспоминанием остаётся мой 40-летний юбилей, когда на стол ставили мясо собственного выращивания, а хозяйка помогала его тушить!"

Хелена живёт в отделении с февраля прошлого года. В своё время она работала в почтовом отделении Броцены, откуда отправляла почту ночным поездом. Позже трудилась телефонисткой на Броценском цементном заводе.

С особым теплом она вспоминает, как вместе с мужем путешествовала по Латвии на «Жигулях»:

"Моя семья большая, но теперь разбросана по всему миру — правнуки живут в Швейцарии, Таиланде и Латвии".

Секрет долголетия, по словам Хелены, прост: "Употребление продуктов пчеловодства — перги, цветочной пыльцы и мёда".

А её пожелание молодому поколению лаконично и очень точное: "Старайтесь быть хорошими людьми".

#Латвия #путешествия #традиции #поздравление #долголетие #пчеловодство #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео