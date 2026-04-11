С песнями, добрыми пожеланиями и цветами юбиляршу поздравили коллектив и жильцы отделения ISAN «Валтайки».

Отвечая на вопрос о своих ощущениях в столь почтенном возрасте, Хелена сказала:

"Мало думаю о своих годах. Раньше, когда была дома, я отмечала дни рождения, и меня приходили поздравлять друзья и родственники. Самым ярким воспоминанием остаётся мой 40-летний юбилей, когда на стол ставили мясо собственного выращивания, а хозяйка помогала его тушить!"

Хелена живёт в отделении с февраля прошлого года. В своё время она работала в почтовом отделении Броцены, откуда отправляла почту ночным поездом. Позже трудилась телефонисткой на Броценском цементном заводе.

С особым теплом она вспоминает, как вместе с мужем путешествовала по Латвии на «Жигулях»:

"Моя семья большая, но теперь разбросана по всему миру — правнуки живут в Швейцарии, Таиланде и Латвии".

Секрет долголетия, по словам Хелены, прост: "Употребление продуктов пчеловодства — перги, цветочной пыльцы и мёда".

А её пожелание молодому поколению лаконично и очень точное: "Старайтесь быть хорошими людьми".