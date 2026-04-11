В воскресенье в стране ожидается переменная облачность, местами в восточных районах облака принесут небольшой дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Ветер продолжит дуть слабо, воздух прогреется до +10…+14 градусов, однако в восточных районах и местами на побережье залива будет прохладнее — там до +7…+9 градусов.

В Риге между облаками будет выглядывать солнце, и день пройдет без осадков. Ветер останется слабым, температура воздуха повысится до +11…+13 градусов.

Ночью на воскресенье небо будет частично облачным, в юго-восточных районах облаков будет больше — там временами пройдет небольшой дождь. Ветер будет слабым, температура воздуха понизится до +2…-3 градусов.

В столице в начале ночи будет облачно, однако облака постепенно рассеются и небо прояснится, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух остынет до 0…+2 градусов.