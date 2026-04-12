Светлый понедельник. Что можно и что нельзя делать 13 апреля 2026 года 0 297

Наша Латвия
Дата публикации: 12.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Светлый понедельник. Что можно и что нельзя делать 13 апреля 2026 года

13 апреля 2026 года продолжается празднование православной Светлой Пасхи. Это первый день недели празднования, он носит название Светлый понедельник.

Также в народе его называли Поливальным или Мокрым, потому что часто после солнечного воскресенья проливался дождь. В этот день принято продолжать дарить знакомым крашеные яйца и куличи.

О чем вспоминают в Церкви 13 апреля 2026 года

В этот день продолжаются пасхальные праздники. День этот принято проводить в радости и счастье, гоня от себя все плохие мысли. В храмах в этот день чтится память учеников Иисуса — святых апостолов. Они в воскресный день были одни из главных действующих лиц, будучи свидетелями Воскресения Христа. И вот в понедельник подчеркивается их роль в Пасхальных событиях, и чтится их память. В древние времена в этот день в их честь в Константинополе проводился крестный ход в храм Святых Апостолов, который тогда являлся одним из главных символов города, но потом он был разрушен, а традиция отмерла.

Смысл праздника

В этот день вспоминают тех, кто первыми услышал ученик Иисуса и первым поверил ему. Бросив всю прежнюю жизнь, они посвятили все свои дальнейшие годы, чтобы пропагандировать свою веру. Почти все они приняли мученическую смерть.

Традиции богослужения

В этот день порядок богослужений в храмах — особый. Утреня по Типикону начинается с чтения всей Псалтыри. Затем хором трижды читается тропарь первых трех дней Страстной седмицы. В этот день на богослужении вспоминают святого Иосифа, которого браться продали за 30 серебряников в рабство.

Что можно делать 13 апреля 2026 года

Принято мужчинам ходить в гости к друзьям, а во вторник в гости пойдут женщины.
Принято работать, но тяжелую физическую работу лучше отложить.
Весь день надо совершать добрые дела, оказывать всем помощь и делать подарки.
Нужно стараться сохранять добрый настрой и хорошее настроение.
Можно обрызгать водой всех знакомых девушек — чтоб были здоровы и счастливы.

Что нельзя делать 13 апреля 2026 года

Нельзя злиться и грустить.
Нельзя завидовать и желать кому-то зла.
Нельзя объедаться и напиваться.
Нельзя венчаться и совершать заупокойные службы.

Что можно есть 13 апреля 2026 года. Постные правила

На этой неделе нет никаких запретов в отношении еды, ешьте сами и угощайте других.

#религия #культура #традиции #христианство #поведение
