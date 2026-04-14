На этот раз пикетчики собрались у здания Кабинета министров. Требование все то же, что и 19 марта у Сейма: найти средства для того, чтобы субсидировать приобретение приспособлений, позволяющих ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ пациентам с диабетом первого типа жить нормальной, полноценной жизнью.

Речь идет о датчиках непрерывного мониторинга уровня глюкозы и инсулиновых помпах.

Эти два приспособления значительно облегчают жизнь человеку с диабетом 1-го типа. Датчик крепится к телу и круглосуточно отображает на экране телефона информацию об уровне глюкозы в крови, а помпа непрерывно подает инсулин под кожу через тонкую трубку, позволяя дозировать его максимально точно.

Благодаря этому у человека отпадает необходимость измерять уровень сахара «вручную» по 5-6 раз, а то и чаще, в течение дня, нет риска недо- или передозировки.

Понимая важность таких приспособлений, во многих странах ЕС (в том числе в Литве и Эстонии) такие комплекты предоставляются всем пациентам с диабетом 1-го типа за счет государства, в Латвии же — только определенным группам.

Однако стоимость комплекта (помпа, датчик, резервуары для инсулина, соединительные шланги) в среднем составляет 300 евро в месяц, и очень многим это просто не по карману. Особенно если диабетом 1-го типа страдает не один, а нескольких членов семьи.

К пикетчикам спустился лично министр здоровья Абу Мери.

Вот уже два года профессиональные организации пациентов с диабетом и врачей пытаются добиться, чтобы эти приспособления были включены в Список компенсируемых лекарственных средств, неоднократно актуализируя этот вопрос на заседаниях комитетов Сейма, а также во время встреч в Министерстве здравоохранения и Национальной службе здравоохранения.

Как сообщал bb.lv, 19 марта был организован пикет у Сейма, участники которого призывали народных избранников изыскать средства, чтобы помочь жителям с диабетом 1-го типа, которых в Латвии около шести тысяч (причем половина — люди трудоспособного возраста). Сегодняшняя акция у здания Кабинета министров — очередная попытка привлечь внимание общественности и власти к этой проблеме.