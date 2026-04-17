Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объяснила всем, как завершить проект Rail Baltica к 2030 году

Наша Латвия
Дата публикации: 17.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объяснила всем, как завершить проект Rail Baltica к 2030 году

Как сообщалось, Европейская счетная палата в январе заявила, что проект "Rail Baltica" не будет завершен в 2030 году, как планировалось ранее, и окончательный срок его реализации не установлен.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил сегодня, что главы правительств стран Балтии договорились о том, что магистраль должна быть проложена к упомянутому сроку.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня со своей стороны подчеркнула, что страны Балтии должны координировать усилия для обеспечения дополнительного финансирования проекта со стороны ЕС в рамках нового многолетнего бюджета.

"Нам необходимо сократить расходы (...), работать вместе, чтобы обеспечить финансирование со стороны ЕС", - заявила Силиня.

В свою очередь премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявляет: «Мы должны продемонстрировать четкую политическую волю для завершения строительства к 2030 году».

Проект Rail Baltica соединит Таллин, Пярну, Саласпилс, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву железнодорожной колей европейского стандарта.

#Эстония #Латвия #транспорт #инфраструктура #финансирование #Rail Baltica #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
