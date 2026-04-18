Уже с 11:00 в субботу, 18 апреля на Домской площади начнется "Фестиваль Старой Риги".

В начале праздника стартует щадящий праздничный семейный забег, в 13:00 свое выступление на импровизированной сцене начнет знаменитый детский ансамбль Dzeguzīte, в 14:00 - выступление комика, пародиста Эрнеста Циманского, в 14:30 грянут фуги симфонического оркестра, в 15:00 стартует турнир по новусу и так до самого вечера...

Параллельно с этим на всей оставшейся территории раскинется бойкая ярмарка ремесел, подъедут полицейские и спасатели, которые будут демонстрировать специальную технику. Шоу пузырей тоже значится в программе!

На 20:30 запланировано выступление любимцев публики, группы Labvēlīgais tips, в завершение вечера в 22:00 на сцену поднимется группа Olas.

Вход свободный!