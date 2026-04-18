Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

К концу году Латвия, вероятно, потеряет еще один город. Какой? 3 4959

Наша Латвия
Дата публикации: 18.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: К концу году Латвия, вероятно, потеряет еще один город. Какой?

За первые два месяца этого года в Латвии был зарегистрирован 1 761 новорожденный, что на 0,6% или на десять новорожденных меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В свою очередь, за первые два месяца этого года в Латвии зарегистрировано 4 957 смертей, что на 9,2% или 419 больше, чем за первые два месяца 2025 года, когда было зарегистрировано 4 538 смертей.

Таким образом, за первые два месяца этого года число умерших превысило число родившихся на 3 196 человек, в то время как за тот же период предыдущего года число умерших превысило число родившихся на 2 767 человек.

Даже без учета миграции, несложно подсчитать, что к концу этого года страна лишится населения одного крупного по меркам Латвии города Валмиеры или, скажем, Екабпилса, в каждом из которых проживает около 20 тысяч человек.

×
Читайте нас также:
#рождаемость #Латвия #демография #миграция #смертность #Екабпилс #население #Валмиера #города #статистика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
30
3
4
0
0
2

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео