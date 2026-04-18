За первые два месяца этого года в Латвии был зарегистрирован 1 761 новорожденный, что на 0,6% или на десять новорожденных меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В свою очередь, за первые два месяца этого года в Латвии зарегистрировано 4 957 смертей, что на 9,2% или 419 больше, чем за первые два месяца 2025 года, когда было зарегистрировано 4 538 смертей.

Таким образом, за первые два месяца этого года число умерших превысило число родившихся на 3 196 человек, в то время как за тот же период предыдущего года число умерших превысило число родившихся на 2 767 человек.

Даже без учета миграции, несложно подсчитать, что к концу этого года страна лишится населения одного крупного по меркам Латвии города Валмиеры или, скажем, Екабпилса, в каждом из которых проживает около 20 тысяч человек.