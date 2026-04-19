Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Аптеки просят оставить им право делать прививки, врачи — против 2 722

Наша Латвия
Дата публикации: 19.04.2026
grani.lv
Изображение к статье: Аптеки просят оставить им право делать прививки, врачи — против

Три организации фармацевтов обратились в Сейм с призывом не поддерживать инициативу исключить из Закона об эпидемиологической безопасности норму, позволяющую им проводить вакцинацию в аптеках.

Речь вот о чём: в 2021 году, в разгар эпидемии ковида, Сейм принял поправки к Закону об эпидемиологической безопасности, разрешающие проводить вакцинацию также фармацевтам — от коронавируса, а заодно от гриппа и клещевого энцефалита. Врачи тогда, замученные притоком больных, нисколько не возражали, а, наоборот, эту меру приветствовали: она позволяла разгрузить их работу.

Но прошло время, всё устаканилось. И теперь врачи передумали: вакцинация — хлебное дело (одна только прививка от клещевого энцефалита стоит более 40 евро с пациента, а ему нужно таких — три).

В итоге Ассоциация семейных врачей и Латвийское медицинское общество, дружно хлопнув себя по лбу, вспомнили, что «фармацевты не являются медицинскими работниками», а «проведение процедур вне медучреждений противоречит Закону о здравоохранении». Родные, а что ж вы в пандемию ковида не возражали?

И вот теперь в Сейме лежит инициатива, требующая отнять у фармацевтов право проводить вакцинацию в аптеках, вычеркнув введённую в 2021 году норму из Закона об эпидемиологической безопасности. Мол, помогли в своё время — и довольно. Дальше пускай на прививках зарабатывают только врачи.

Разумеется, фармацевты категорически против. Три отраслевые ассоциации — Латвийское фармацевтическое общество, Ассоциация аптек и Ассоциация фармацевтических услуг — обратились к фракциям Сейма с призывом не поддерживать эту инициативу.

Они приводят аргументы: «Менять норму, которая действует уже несколько лет, недальновидно, особенно в то время, когда уровень вакцинации в нашей стране все еще недостаточен, особенно среди групп риска, например, пожилых людей. Цель всей системы здравоохранения общая — увеличить охват вакцинацией и доступность услуг для населения, а также улучшить общественное здоровье».

Возразить нечего: вся логика и весь здравый смысл требуют оставить фармацевтам это право. Ведь с медиками в Латвии сегодня — беда, особенно в провинции. Жителям сельских районов приходится зачастую ехать к врачу за полсотни километров и более. А аптеки гораздо доступнее, они имеются даже там, где доступ к медицинским услугам ограничен. Кроме того, аптеки работают дольше, их расписание гибче, чем у семейных врачей.

В общем, прививка в аптеке — это очень удобно людям, и она позволяет охватить вакцинацией даже тех, кто специально выбираться из своего посёлка в поликлинику не станет. Так зачем латвийцев такой возможности лишать?

«Международный опыт также подтверждает преимущества вакцинации, проводимой фармацевтами. В частности, Всемирная организация здравоохранения отмечает, что для усиления профилактических стратегий такие услуги следует включать в системы здравоохранения по всему миру», - указывают фармацевты. И приводят примеры: сегодня привиться в аптеках можно в 16 странах Европейского союза, включая Францию, Германию, Бельгию, Португалию, Италию, Испанию, Польшу, а также соседние Литву и Эстонию.

В общем, это тот самый случай, когда действия врачей не могут не изумлять. Хочется надеяться, что парламент услышит фармацевтов и, принимая решение, будет руководствоваться в первую очередь интересами пациентов.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #пандемия #врачи #вакцинация
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео