Три организации фармацевтов обратились в Сейм с призывом не поддерживать инициативу исключить из Закона об эпидемиологической безопасности норму, позволяющую им проводить вакцинацию в аптеках.

Речь вот о чём: в 2021 году, в разгар эпидемии ковида, Сейм принял поправки к Закону об эпидемиологической безопасности, разрешающие проводить вакцинацию также фармацевтам — от коронавируса, а заодно от гриппа и клещевого энцефалита. Врачи тогда, замученные притоком больных, нисколько не возражали, а, наоборот, эту меру приветствовали: она позволяла разгрузить их работу.

Но прошло время, всё устаканилось. И теперь врачи передумали: вакцинация — хлебное дело (одна только прививка от клещевого энцефалита стоит более 40 евро с пациента, а ему нужно таких — три).

В итоге Ассоциация семейных врачей и Латвийское медицинское общество, дружно хлопнув себя по лбу, вспомнили, что «фармацевты не являются медицинскими работниками», а «проведение процедур вне медучреждений противоречит Закону о здравоохранении». Родные, а что ж вы в пандемию ковида не возражали?

И вот теперь в Сейме лежит инициатива, требующая отнять у фармацевтов право проводить вакцинацию в аптеках, вычеркнув введённую в 2021 году норму из Закона об эпидемиологической безопасности. Мол, помогли в своё время — и довольно. Дальше пускай на прививках зарабатывают только врачи.

Разумеется, фармацевты категорически против. Три отраслевые ассоциации — Латвийское фармацевтическое общество, Ассоциация аптек и Ассоциация фармацевтических услуг — обратились к фракциям Сейма с призывом не поддерживать эту инициативу.

Они приводят аргументы: «Менять норму, которая действует уже несколько лет, недальновидно, особенно в то время, когда уровень вакцинации в нашей стране все еще недостаточен, особенно среди групп риска, например, пожилых людей. Цель всей системы здравоохранения общая — увеличить охват вакцинацией и доступность услуг для населения, а также улучшить общественное здоровье».

Возразить нечего: вся логика и весь здравый смысл требуют оставить фармацевтам это право. Ведь с медиками в Латвии сегодня — беда, особенно в провинции. Жителям сельских районов приходится зачастую ехать к врачу за полсотни километров и более. А аптеки гораздо доступнее, они имеются даже там, где доступ к медицинским услугам ограничен. Кроме того, аптеки работают дольше, их расписание гибче, чем у семейных врачей.

В общем, прививка в аптеке — это очень удобно людям, и она позволяет охватить вакцинацией даже тех, кто специально выбираться из своего посёлка в поликлинику не станет. Так зачем латвийцев такой возможности лишать?

«Международный опыт также подтверждает преимущества вакцинации, проводимой фармацевтами. В частности, Всемирная организация здравоохранения отмечает, что для усиления профилактических стратегий такие услуги следует включать в системы здравоохранения по всему миру», - указывают фармацевты. И приводят примеры: сегодня привиться в аптеках можно в 16 странах Европейского союза, включая Францию, Германию, Бельгию, Португалию, Италию, Испанию, Польшу, а также соседние Литву и Эстонию.

В общем, это тот самый случай, когда действия врачей не могут не изумлять. Хочется надеяться, что парламент услышит фармацевтов и, принимая решение, будет руководствоваться в первую очередь интересами пациентов.