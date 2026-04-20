«Дочь в положении. Узнав об этом, руководитель начала настойчиво просить ее написать заявление и уйти «по собственному желанию», в противном случае угрожает расторгнуть трудовой договор под каким-то другим предлогом.

Но, может быть, в трудовом законодательстве есть запрет на увольнение беременной женщины? Читательница портала bb.lv»

Алевтина Григоренко, юрист:

– В данном случае ответ очевиден: в Законе о труде по определению не может быть нормы, которая изначально была бы дискриминирующей. Соответственно, факт наступления беременности сам по себе никак не может являться основанием для расторжения трудового договора. Более того: в Законе о труде (статья 109) определен запрет на расторжение договора с беременной.

В случае нарушения законодательства (а в данном случае налицо противоправные действия со стороны работодателя по отношению к беременной сотруднице), у дочери читательницы есть право обратиться в Государственную инспекцию труда за защитой своих интересов; ГТИ может оказать содействие в рамках своей компетенции. Второй инстанцией, которая в случае спора может оценить действия работодателя, является суд.

Поэтому в данном случае было бы целесообразно собрать доказательства, что на женщину в положении оказывается морально-психологическое давление с целью принудить ее подать заявление об увольнении по собственному «желанию».