Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Их мало, но они беременные: можно ли уволить гражданок Латвии, готовящихся стать матерями? 3 1439

Наша Латвия
Дата публикации: 20.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Их мало, но они беременные: можно ли уволить гражданок Латвии, готовящихся стать матерями?

«Дочь в положении. Узнав об этом, руководитель начала настойчиво просить ее написать заявление и уйти «по собственному желанию», в противном случае угрожает расторгнуть трудовой договор под каким-то другим предлогом.

Но, может быть, в трудовом законодательстве есть запрет на увольнение беременной женщины? Читательница портала bb.lv»

Алевтина Григоренко, юрист:

– В данном случае ответ очевиден: в Законе о труде по определению не может быть нормы, которая изначально была бы дискриминирующей. Соответственно, факт наступления беременности сам по себе никак не может являться основанием для расторжения трудового договора. Более того: в Законе о труде (статья 109) определен запрет на расторжение договора с беременной.

В случае нарушения законодательства (а в данном случае налицо противоправные действия со стороны работодателя по отношению к беременной сотруднице), у дочери читательницы есть право обратиться в Государственную инспекцию труда за защитой своих интересов; ГТИ может оказать содействие в рамках своей компетенции. Второй инстанцией, которая в случае спора может оценить действия работодателя, является суд.

Поэтому в данном случае было бы целесообразно собрать доказательства, что на женщину в положении оказывается морально-психологическое давление с целью принудить ее подать заявление об увольнении по собственному «желанию».

×
Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем #дискриминация #беременность #юридическая консультация
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео