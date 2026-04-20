Новый скандал: что продают на рыночках под видом местных фермерских яиц? 10 6087

Наша Латвия
Дата публикации: 20.04.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Новый скандал: что продают на рыночках под видом местных фермерских яиц?

Эти яйца в основном дешевле, чем продукция латвийских производителей, однако указанная маркировка вызывает вопросы. В социальных сетях также ведутся дискуссии: одни призывают ни в коем случае не покупать такие яйца, другие считают, что «яйцо есть яйцо» и хорошо, если можно купить дешевле. Однако на этот раз речь о другом.

В социальной сети Threads Лива опубликовала фотографию яиц, но с подвохом: «О том, что на ярмарках домашних производителей рядом со своими помидорами продают купленные в “Maxima” овощи, выдавая их за выращенные в собственном огороде, я уже слышала. Но дешёвые магазинные яйца со штампами — это уже новый уровень. Будет мне урок за 4 евро — проверять и это. Вам — урок бесплатно, на чужом опыте.

Поскольку я выложила это в районной группе Facebook, организатор “ярмарки домашних производителей” ответил, что всё в порядке — яйца маркированы правильно. Теперь даже не знаю, что хуже - или один продавец обманывает, или организатор группы допускает введение людей в заблуждение и продажу таких товаров по цене эко-яиц».

В сети обсуждают ситуацию. Карлис признался, что впервые слышит о такой практике: «На ярмарках не стою, яйца доставляю клиентам напрямую».

У Эдуарда своё мнение: «Тут палка о двух концах. Я, пожалуй, лучше куплю яйца в магазине. Брал и у фермеров, но иногда попадались неприятные случаи. С магазинными яйцами такого не было».

Альберт тоже удивлён: «Яйца третьей категории уже редкость даже в супермаркетах, а на рынке домашних производителей — это новый уровень. Жёстко».

Каспарс добавляет: «На Центральном рынке тоже есть “местные” фермерские яйца. Их привозят из Эстонии и продают как местные. Знаю и фермеров, которые покупают овощи на оптовых базах, а потом продают на рынках как выращенные у себя.

Поэтому лучше ездить прямо в хозяйства — увидите, как всё выращивается, будете уверены в происхождении и сможете показать детям настоящую сельскую жизнь».

Винета делится неприятным опытом: «Меня вообще пугают ярмарки и еда на них. Однажды была на рынке рано утром, когда только приезжают машины и начинается вся эта “подготовка”. И тот белый фургон с копчеными курами я запомню навсегда — куры лежали прямо на полу машины, кто-то задел ногой, пнул, а потом это выложили на стол. Очень печальное отношение».

#рынок #социальные сети #качество #фермеры #яйца #покупки #обман
Автор - Павел Кириллов
