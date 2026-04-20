Шокирующая халатность в рижском пансионате: родственникам не сообщили о смерти бабушки

Наша Латвия
Дата публикации: 20.04.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Шокирующая халатность в рижском пансионате: родственникам не сообщили о смерти бабушки

Лиана рассказала, что её бабушка Рута в начале прошлого года стала постоялицей социального центра ухода «Liepa» в Риге. Родственники регулярно навещали пожилую женщину, сообщает передача «Bez Tabu».

Если сначала Рута ещё могла выходить на прогулки вместе с близкими, то со временем её состояние ухудшалось. Однако последняя попытка навестить её обернулась шоком: родственникам сообщили, что бабушку увезли в больницу.

Тогда и выяснилось, что она находится в медицинском учреждении уже четыре дня — при этом никто из родственников об этом не был уведомлён. Приехав в больницу, Лиана столкнулась с ещё более тяжёлой новостью.

Постоялицу пансионата доставили в больницу 2 апреля, а в ночь на 3 апреля была зафиксирована её смерть. Однако родственники узнали об этом лишь 7 апреля — причём по собственной инициативе. Только после этого из пансионата последовал звонок с сообщением, что Рута госпитализирована, хотя к тому моменту семья уже знала о её смерти.

Параллельно с организацией похорон семья обратилась в пансионат с просьбой объяснить, почему в течение нескольких дней никто не сообщил о госпитализации, лишив их даже теоретической возможности попрощаться с близким человеком и быть рядом в последние часы её жизни. Полученный ответ оказался неожиданным:

«Перед праздниками было очень много работы. Я собиралась позвонить внучке Руты Брауны и подготовила её карточку с контактами родственников, но из-за человеческой ошибки забыла сообщить им о госпитализации. Это не было сделано намеренно. Это был очень тяжёлый день. Приношу искренние извинения за случившееся».

#здравоохранение #пожилые люди #семейные отношения
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
