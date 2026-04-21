Наследие 90-х: Рига берётся за хаос воздушных кабелей 1 970

Наша Латвия
Дата публикации: 21.04.2026
LETA
Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Поправки к правилам Кабинета министров о строительных нормах для сооружений электронной связи позволило сделать шаг вперед в организации инфраструктуры воздушных кабелей.

Как рассказали "Diena" в департаменте развития города Рижской думы, новые правила, несомненно, отвечают интересам столицы, поскольку позволят демонтировать неиспользуемые воздушные линии, а также максимально укрепить эксплуатируемые (если они не были построены самовольно). Самоуправление ожидает, что поправки ускорят демонтаж неиспользуемых воздушных сетей.

Регистрация законно построенных воздушных линий в Информационной системе территорий с обременениями (ATIS) и Информационной системе строительства (BIS) также очень важна, поскольку зачастую даже сами владельцы кабелей сомневаются в своем праве собственности. Для Риги важно демонтировать так называемые бесхозные или заброшенные кабели, которые неоправданно обременяют владельцев зданий, но эти вопросы еще обсуждаются.

Новые правила являются следствием того, что в 1990-е годы город не уделял достаточного внимания регулированию воздушных линий, некоторые линии устанавливались без проектов, разрешений, что в то время создавало конкурентное преимущество перед теми операторами, которые соответствовали всем требованиям. В результате многие районы города покрыты воздушными линиями.

#строительство #технологии #инфраструктура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
